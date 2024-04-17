Кульмінація наступу росіян: в ISW пояснили, чи можлива найближчим часом

Російські війська останнім часом не використовували великих підрозділів для проведення штурмів. Окупанти атакують групами, розділеними на два загони, посилюючи їх бронетехнікою для проведення наземних наступальних дій.

Тобто, росіяни фактично змінили тактику штурмів. Про це повідимили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Росіяни використовують невеликі транспортні засоби без захисту для швидкого підходу до українських позицій і створюють умови для подальшої групи російської піхоти для забезпечення безпеки цих позицій.

Аналітики цитуюють прес-офіцера української 26 артилерійської бригади Олега Калашнікова, який заявив, що російські сили на Бахмутському напрямку не проводять наземних атак розміром із батальйон, тому що "українські безпілотники негайно виявляють їх", натомість російські сили використовують групи розміром максимум рота.

Росіяни деморалізовані

Калашніков заявив, що російські війська на Бахмутському напрямку занепали бойовим духом. Ворог використовує загороджувальні загони, щоби перешкодити відступу російських солдатів.

Російські війська раніше використовували масові фронтальні атаки під керівництвом піхоти під час захоплення Бахмута та на початку російських зусиль із захоплення Авдіївки, але, схоже, останнім часом вони перейшли до використання невеликих груп піхоти для проведення наземних атак.

Російські війська виснажені, окупантам не проводять ротації. Натомість їм довелося боротися на нових рубежах на захід від Авдіївки після захоплення міста.

В ISW вважають, щонайближчим часом, попри серйозні виклики через нестачу української техніки.

До слова, аналітики також попередили, що постійні затримки США з виділенням допомоги Україні обмежують здатність Сил оборони проводити ефективні операції. Натомість російські війська отримують гнучкість у проведенні наступу.