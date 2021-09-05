У російській в'язниці влаштували масовий бунт: є загиблі

У російській виправній колонії № 14 в Хабаровському краї ув'язнені влаштували масову бійку. Внаслідок сутички 2 людини загинули, ще 4 – постраждали.

Низка російських ЗМІ пише, що конфлікт міг статися між прихильниками різних впливових груп.

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До бійки нібито призвела суперечка між "червоними" і "чорними" в'язнями, тобто тими, хто підтримує адміністрацію колонії, і тими, хто з нею не співпрацює.

Gulagu.net повідомляє, що під час конфлікту міг бути убитий "Положенець", тобто людина, який призначається "злодієм в законі".

Інформацію підтвердив один зі співробітників Федеральної служби виконання покарань, особовий склад установ перевели на посилений режим несення служби, в кулуарах визнають втрату контролю за оперативною обстановкою в низці установ,

– мовиться у повідомленні.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за кількома статтями, зокрема: