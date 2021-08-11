Росію ніколи не стримували економічні інтереси, – політтехнолог про "Північний потік-2"

Україна бореться проти запуску російського газопроводу "Північний потік-2", але наразі – лише невдача. Головна проблема у тому, що Росію не стримують навіть економічні інтереси. Кремль не боїться санкцій.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Попри все, він вважає, що Україні не варто опускати руки.

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"Росію ніколи не стримували економічні інтереси. Якби це було так – вона б боялась санкційних пакетів США та Євросоюзу. Однак ми маємо справу з режимом автократа. Чим більше на нього тиснеш – тим він агресивніший", – пояснив Тизенгаузен.

• Інструмент Німеччини

За словами політтехнолога, єдиний інструмент, який може використати Німеччина – чіткі гарантії для України. Можливо, це будуть додаткові угоди після 2024 року.

"Лише конкретно підписані документи, де Німеччина буде одним з підписантів. Ніякі слова і запевнення, що все буде добре – не спрацюють. Ми розуміємо, що якщо Росія – одна зі сторін, то про гарантії говорити не можна. Росія порушує гарантії і веде брудну дипломатію. Лише документи зможуть переконати Україну у безпеці", – сказав Тизенгаузен.

Україна має підтримку у Конгресі США

Попри агресію Росії, від України також залежать деякі чинники у боротьбі проти газопроводу.

Я не кажу, що ми можемо самостійно зупинити проєкт чи перешкоджати його запуску, але ми розуміємо, що маємо підтримку у Конгресі,

– сказав політтехнолог.

"У нас багато союзників. Думаю, що Зеленський і його радники зможуть це використати. Одна або кілька зустрічей з конгресменами все-таки відбудеться. Нам треба не лише заручитись підтримкою, але й розвивати її у конкретних досягненнях щодо цього проєкту", – запевнив Тизенгаузен.

Тизенгаузен: Польща та Україна можуть боротися разом

Росія ще з 2015 року будує свій газопровід в обхід України до Європи. Міністр фінансів Сергій Марченко повідомляв, що "Північний потік-2" завдасть неабияких збитків Україні. Держава щороку втрачатиме 1,5 мільярда доларів

Політтехнолог вважає, що українській стороні треба зайняти жорстку позицію, адже на нашому боці – і Польща, і країни Балтії.

"У Польщі є доволі ефективний досвід боротьби з російськими газовими проєктами. Я говорю про перемогу у Європейському суді, який дозволив Росії лише на половину завантажувати свій газопровід OPAL. Польща разом з Україною може ефективно боротись і протидіяти запуску проєкту", – підсумував Тизенгаузен.

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