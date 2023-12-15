Після регулярних обстрілів портів України: Росію виключили з Дунайської комісії

Росію 15 грудня виключили зі складу Дунайської комісії, яка регулює судноплавство на річці. Це сталося після того, як країна-агресорка регулярно почала обстрілювати портову інфраструктуру нашої держави.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Глава МЗС також привітав рішення Дунайської комісії й подякував за це її членам, передає 24 Канал.

Цікаво Які кораблі Чорноморського флоту Росія залишила у Севастополі після успішних ударів України

Росія більше не член Дунайської комісії

Кулеба наголосив, що міжнародна ізоляція Росії продовжує зростати. Він зауважив, що після того, як у листопаді 2023 року країна-агресорка не була обрана до Міжнародного суду ООН, Міжнародної морської організації, ЮНЕСКО та Організації із заборони хімічної зброї, вона зазнала чергової дипломатичної поразки.

Дунайська комісія вчора на своїй 100-й ювілейній сесії під головуванням України вирішила, що членство Росії є несумісним з огляду на її ракетні та безпілотні удари по Нижньому Дунаю,

– розповів Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що комісія постановила, що Росія має вийти з неї до 29 лютого 2024 року. Якщо цього не відбудеться, то члени комісії більше не визнаватимуть своїх зобов'язань перед Росією згідно з установчою Белградською конвенцією.

Конвенція про режим судноплавства на Дунаї — міжнародно-правовий документ, підписаний 18 серпня 1948 у Белграді придунайськими державами Болгарія, Румунія, СРСР, Угорщина, Україна, Чехословаччина і Югославія.

Цей документ, що набула чинності з 11 травня 1949 року, встановлював статус судноплавної частини Дунаю, як міжнародної європейської магістралі для громадян і товарів усіх держав на основі рівності щодо портових і навігаційних зборів і інших умов торгового судноплавства. На основі цього документа і створили Дунайську комісію.

"Це рішення є належною відповіддю на порушення принципів вільного та безпечного судноплавства на Дунаї", – зазначив Кулеба.

Крім того, міністр наголосив, що це виключення базується на попередньому рішенні Комісії, ухваленому 17 березня 2022 року, про відхилення повноважень і заборону Росії брати участь у всіх засіданнях Дунайської комісії.

Прокоментував рішення Дунайської комісії і міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. Він зазначив, що цинічні та зухвалі удари росіян по українській портовій інфраструктурі Дунаю не можуть залишатися без відповіді.

Такі дії агресора ставлять під загрозу не лише безпеку судноплавства на Дунаї, а й загрожують голодом усьому світу. Дунайський портовий кластер наразі є альтернативним експортним шляхом для українського продовольства,

– сказав він.

Кубраков також підкреслив, що Росія не повинна мати право голосу у будь-якій міжнародній організації, тож він привітав рішення Дунайської Комісії. Міністр також підкреслив, що жорсткі санкції, у тому числі і фінансові, будуть потужною відповіддю агресору за вчинення воєнних злочинів.