После регулярных обстрелов портов Украины: Россию исключили из Дунайской комиссии

Россию 15 декабря исключили из состава Дунайской комиссии, регулирующей судоходство на реке. Это произошло после того, как страна-агрессор регулярно начала обстреливать портовую инфраструктуру нашего государства.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети Х, ранее известный как твиттер. Глава МИД также поздравил решение Дунайской комиссии и поблагодарил за это ее членов, передает 24 Канал.

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Россия больше не член Дунайской комиссии

Кулеба подчеркнул, что международная изоляция России продолжает расти. Он отметил, что после того, как в ноябре 2023 года страна-агрессор не была избрана в Международный суд ООН, Международную морскую организацию, ЮНЕСКО и Организацию по запрету химического оружия, она потерпела очередное дипломатическое поражение.

Дунайская комиссия вчера на своей 100-й юбилейной сессии под председательством Украины решила, что членство России несовместимо ввиду ее ракетных и беспилотных ударов по Нижнему Дунаю,

– рассказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что комиссия постановила, что Россия должна выйти из нее до 29 февраля 2024 года. Если этого не произойдет, то члены комиссии больше не будут признавать свои обязательства перед Россией согласно учредительной Белградской конвенции.

Конвенция о режиме судоходства на Дунае — международно-правовой документ, подписанный 18 августа 1948 г. в Белграде придунайскими государствами Болгария, Румыния, СССР, Венгрия, Украина, Чехословакия и Югославия.

Этот документ, вступивший в силу с 11 мая 1949 г., устанавливал статус судоходной части Дуная, как международной европейской магистрали для граждан и товаров всех государств на основе равенства относительно портового и навигационных сборов и других условий торгового судоходства. На основе этого документа и была создана Дунайская комиссия.

"Это решение является ответом на нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае", – отметил Кулеба.

Кроме того, министр подчеркнул, что это исключение базируется на предварительном решении Комиссии, принятом 17 марта 2022 года, об отклонении полномочий и запрете России участвовать во всех заседаниях Дунайской комиссии.

Прокомментировал решение Дунайской комиссии и Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он отметил, что циничные и дерзкие удары россиян по украинской портовой инфраструктуре Дуная не могут оставаться без ответа.

Такие действия агрессора ставят под угрозу не только безопасность судоходства на Дунае, но и угрожают голодом по всему миру. Дунайский портовый кластер является альтернативным экспортным путем для украинского продовольствия,

– сказал он.

Кубраков также подчеркнул, что Россия не должна иметь право голоса в какой-либо международной организации, поэтому он приветствовал решение Дунайской Комиссии. Министр также подчеркнул, что жесткие санкции, в том числе и финансовые, будут являться мощным ответом агрессору за совершение военных преступлений.