Пытаясь спасти остатки Черноморского флота, россияне в панике выводят свои корабли из Крыма. Однако не все.

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Согласно спутниковым снимкам, опубликованным Osint-аналитиками, враг значительно снизил количество судов в Севастополе. По состоянию на 2 декабря в бухтах города расположены следующие корабли:

носители крылатых ракет "Калибров" – малый ракетный катер "Циклон"

1 сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник"

2 большой десантный корабль проекта 775

1 малый ракетный корабль проекта 1239 "Сывуч"

1 базовый тральщик проекта 12700 "Александрит"

1 тральщик проекта 266М "Аквамарин-М"

2 разведкорабля - "Приазовье" и "Иван Хурс"

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Также на ремонте на Севастопольском морском заводе находится один большой десантный корабль проекта 775. На 13 заводе Черноморского флота ремонтируют два больших десантных корабля и один "Сывуч".

Какие корабли до сих пор в Севастополе / Фото Osint-аналитик

Россия кивает пятками из Черного моря

После успешных прилетов со стороны Украины оккупанты начали перемещать свои корабли и технику из оккупированного Крыма. в Новороссийск. Об этом сообщили агенты "Атеш" из состава военных Черноморского флота России. В частности, паническое перебрасывание зафиксировали в порту "Кавказ".

Военный эксперт отметил, что перебазирование Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск повлияет на его боеспособность. Ведь в Новороссийске нет места, где захватчики могли бы безопасно заряжать и разряжать свои корабли. А это нужно делать как можно дальше от населенного пункта.

Последние случаи успешной охоты на российские суда