Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что россиянам еще предстоит определить это место. Он добавил, что это нужно делать как можно дальше от населенного пункта. Отметим, что ситуация в Черном море изменилась.

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Заряжает и разряжает ракетоносители специальная инженерная служба. Она построена во временно оккупированном Крыму – в Севастопольской бухте. Захватчики боятся заряжать и перезаряжать свои корабли.

Корабль, когда заходит на зарядку или перезарядку, долго стоит в районе этой системы. Она очень уязвима для удара с воздуха. Если мы определим, что корабль подошел, однозначно примут решение ударить теми средствами поражения, что у нас есть,

– подчеркнул военный эксперт.

Так у врага точно станет меньше кораблей и "ляжет" вся система. Оккупанты это прекрасно понимают. Именно поэтому заряжены почти все российские ракетоносители. Захватчики не используют ракеты, ведь потом их негде будет заряжать.

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Для того, чтобы не снижать боеготовность своего флота, россияне не применяют крылатые ракеты "Калибр". Однако, уверен полковник запаса ВСУ, враг все равно перенесет эту специальную инженерную систему из Крыма. Пока её не уничтожат, оккупанты будут использовать эти ракеты и дальше.

"Есть возможность добить её в Севастополе и потом не дать развернуть в Новороссийске. Законная военная цель – одна из, вероятно, основных, которая выведет все ракетоносители из строя одновременно. После разрядки им просто негде будет заряжаться этими ракетами", – отметил военный эксперт.

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