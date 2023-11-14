Про це 24 Каналу заявив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що росіянам ще треба визначити це місце. Він додав, що це треба робити якомога далі від населеного пункту. Зазначимо, що ситуація у Чорному морі змінилася.

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Заряджає та розряджає ракетоносії спеціальна інженерна служба. Вона побудована у тимчасово окупованому Криму – у Севастопольській бухті. Та загарбники бояться заряджати та перезаряджати свої кораблі.

Корабель, коли заходить на заряджання чи перезаряджання, довго стоїть в районі цієї системи. Вона дуже вразлива для удару з повітря. Якщо ми визначимо, що корабель підійшов, однозначно ухвалять рішення вдарити тими засобами ураження, що у нас є,

– наголосив військовий експерт.

Так у ворога точно поменшає кораблів та "ляже" вся система. Окупанти це прекрасно розуміють. Саме тому заряджені майже усі російські ракетоносії. Загарбники не використовують ракети, адже потім їх не буде де заряджати.

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Для того, аби не знижувати боєготовність свого флоту, росіяни не застосовують крилаті ракети "Калібр". Однак, переконаний полковник запасу ЗСУ, ворог все одно перенесе цю спеціальну інженерну систему з Криму. Поки її не знищать, окупанти використовуватимуть ці ракети й надалі.

"Є можливість добити її у Севастополі та потім не дати розгорнути в Новоросійську. Законна військова ціль – одна з, певно, основних, яка виведе усі ракетоносії з ладу одночасно. Після розряджання їм просто не буде де заряджатися цими ракетами", – зазначив військовий експерт.

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