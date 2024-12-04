Рютте говорив з Трампом про "хорошу угоду" в Україні, – WP

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконував обраного президента США Дональда Трампа, що допомога Україні є "хорошою угодою" для Сполучених Штатів. Жодна мирна угода з Росією не повинна бути сприйнята противниками США як її перемога.

Рютте переконував Трампа, що мирна угода в Україні не повинна бути святом для ворогів США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Про що Рютте говорив з Трампом

Зустріч із Трампом відбулася наприкінці листопада у його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Рютте наголосив, що США повинні розглядати, як результат конфлікту в Україні вплине на позицію таких країн, як Росія, Китай, Іран та Північна Корея, а також на глобальну безпеку.

Вони всі працюють разом. І Росія платить за це, наприклад, ракетними технологіями, які потім використовують північнокорейці, щоб загрожувати не тільки нам або … Південній Кореї та Японії, але й материковій частині США,

– сказав Рютте журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО.

Він підкреслив, що будь-яка угода про припинення вогню в Україні підбадьорить Китай та Північну Корею, які є центром уваги Трампа.

Щоразу, коли ми досягаємо угоди щодо України, це має бути хороша угода,

– підкреслив Рютте.

Трамп, зі свого боку, заявив про намір завершити війну в Україні за 24 години і призначив своїм представником у цьому питанні Кіта Келлога, генерала у відставці. Келлог висловив думку, що Україні, можливо, доведеться погодитися на тимчасові територіальні поступки в обмін на мир і західні гарантії безпеки, хоча офіційні особи НАТО сумніваються в готовності Путіна до переговорів.

Я думаю, що Володимир Путін готовий до розмови, але я думаю, що поки він вірить, що перемагає, у нього не буде багато стимулів для переговорів,

– сказав анонімний високопоставлений чиновник НАТО.

Україна, зі свого боку, прагне отримати гарантії безпеки та запрошення до НАТО, але це викликає скептицизм серед окремих членів Альянсу, таких як Угорщина та Словаччина.

Європейські чиновники намагаються донести до Трампа, що погана угода в Україні завадить його президентству. Вони хотіли б бути залученими та мати вплив на переговори щодо України.

Рютте, відомий як майстер коаліційної дипломатії, який 14 років був прем'єр-міністром Нідерландів, працює над збереженням підтримки США в НАТО та намагається зміцнити відносини з Трампом.

Він завжди будує мости, тому він знову зробив це в Мар-а-Лаго,

– сказав один високопоставлений дипломат НАТО.