Розслідування покаже, чи були якісь змови, – Сенниченко про приватизацію "Більшовика"

Антимонопольний комітет розпочав розслідування щодо ймовірної змови 3 учасниками торгів під час продажу машинобудівного заводу "Більшовик". Однак процедура повинна була минути чесно й прозоро.

Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко. Він зазначив, що зробили абсолютно все за законом.

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"Ми зробили усі аудити, максимальне маркетування. Проконтактували максимальну кількість учасників", – сказав Сенниченко.

АМКУ розпочав розслідування

"Більшовик" – це перший київський машинобудівний завод, неподалік центру столиці й займає цілий квартал. Його створили ще у 1882 році.

Підприємством зацікавились Віталій Хомутиннік, Степан Черновецький і Василь Хмельницький. Вони могли таємно змовитись, щоб вигідно для себе приватизувати підприємство.

Згідно із законом, має бути більше, ніж один учасник, щоб аукціон відбувся. Ціну встановили від верхньої ринкової планки. Антимонопольний комітет розпочав розслідування, думаю, воно покаже, чи були якісь змови. Дмитро Сенниченко Голова Фонду державного майна

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