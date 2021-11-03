Расследование покажет, были ли какие-то заговоры, – Сенниченко о приватизации "Большевика"
Источник:24 канал
Антимонопольный комитет начал расследование относительно вероятного сговора 3 участниками торгов при продаже машиностроительного завода "Большевик". Однако процедура должна была пройти честно и прозрачно.
Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко. Он отметил, что сделали абсолютно все по закону.
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"Мы сделали все аудиты, максимальное маркетирование. Проконтактировали максимальное количество участников", – сказал Сенниченко.Справка. "Большевик" – это первый киевский машиностроительный завод, недалеко от центра столицы и занимающий целый квартал. Его создали еще в 1882 году.
АМКУ начал расследование
Предприятием заинтересовались Виталий Хомутынник, Степан Черновецкий и Василий Хмельницкий. Они могли тайно сговориться, чтобы выгодно для себя приватизировать предприятие.
По закону, должно быть больше, чем один участник, чтобы аукцион состоялся. Цену установили от верхней рыночной планки. Антимонопольный комитет начал расследование, думаю, оно покажет, были ли какие-то сговоры.
Полный выпуск "Первые лица" с Дмитрием Сенниченко: смотрите видео
Что известно о приватизации "Большевика"
- Это крупнейший объект за 15 лет, который Украина продала на аукционе.
- Завод продали за 1,4 миллиарда гривен. Это на 3% больше цены, которая была стартовой. Новый владелец должен также возместить долги предприятия. Сейчас их почти 500 миллионов гривен.
- По предварительной информации, цена предприятия должна была составить 2,5 миллиарда гривен, но не все инвесторы были желающими участвовать в аукционе.
- Это может быть связано с тем, что на территории предприятия есть сооружения, которые принадлежат другой компании. Из-за этого могла возникнуть судебная волокита.