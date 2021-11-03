Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко. Он отметил, что сделали абсолютно все по закону.

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"Мы сделали все аудиты, максимальное маркетирование. Проконтактировали максимальное количество участников", – сказал Сенниченко.

Справка. "Большевик" – это первый киевский машиностроительный завод, недалеко от центра столицы и занимающий целый квартал. Его создали еще в 1882 году.

АМКУ начал расследование

Предприятием заинтересовались Виталий Хомутынник, Степан Черновецкий и Василий Хмельницкий. Они могли тайно сговориться, чтобы выгодно для себя приватизировать предприятие.

По закону, должно быть больше, чем один участник, чтобы аукцион состоялся. Цену установили от верхней рыночной планки. Антимонопольный комитет начал расследование, думаю, оно покажет, были ли какие-то сговоры. Дмитрий Сенниченко Председатель Фонда государственного имущества

Полный выпуск "Первые лица" с Дмитрием Сенниченко: смотрите видео

Что известно о приватизации "Большевика"