Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко. Він зазначив, що зробили абсолютно все за законом.
До теми Велика приватизація: олігархи обвели всіх навколо пальця із заводом "Більшовик"
"Ми зробили усі аудити, максимальне маркетування. Проконтактували максимальну кількість учасників", – сказав Сенниченко.
АМКУ розпочав розслідування
Підприємством зацікавились Віталій Хомутиннік, Степан Черновецький і Василь Хмельницький. Вони могли таємно змовитись, щоб вигідно для себе приватизувати підприємство.
Згідно із законом, має бути більше, ніж один учасник, щоб аукціон відбувся. Ціну встановили від верхньої ринкової планки. Антимонопольний комітет розпочав розслідування, думаю, воно покаже, чи були якісь змови.
Повний випуск "Перші особи" із Дмитром Сенниченком: дивіться відео
Що відомо про приватизацію "Більшовика"
- Це найбільший об'єкт за 15 років, який Україна продала на аукціоні.
- Завод продали за 1,4 мільярда гривень. Це на 3% більше від ціни, яка була стартовою. Новий власник повинен також відшкодувати борги підприємства. Наразі їх майже 500 мільйонів гривень.
- За попередньою інформацією, ціна підприємства повинна була сягнути 2,5 мільярда гривень, але не всі інвестори були охочими брати участь в аукціоні.
- Це може бути пов'язано з тим, що на території підприємства є споруди, які належать іншій компанії. Через це могла виникнути судова тяганина.