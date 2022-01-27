Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: фото і відео з місця трагедії
27 січня 2022 , 08:48Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У мережі оприлюднили кадри з місця трагедії у Дніпрі. У ніч на 27 січня 20-річний нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв варту. Жертвами стали 5 людей.
Трагедія сталася на території заводу "Південмаш". Наразі туди не впускають працівників, які приїхали на зміну. На місці трагедії працюють криміналісти та оперативники.
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