Розстріляний експрем'єр Японії Сіндзо Абе не подає ознак життя, – ЗМІ

Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе став жертвою замаху. У нього вистрілив озброєний чоловік. Після цього японський чиновник втратив свідомість і не подавав ознак життя.

Таку інформацію озвучило місцеве видання з посиланням на співробітника служби надзвичайних ситуацій.

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Той заявив, що експрем'єр-міністр Абе не подає ознак життя. Журналісти повідомляють, що Абе був поранений у шию та груди. Саме з цих частин тіла текла кров.

Що відомо про напад на японського політика

У п'ятницю, 8 липня, невідомий вистрілив з дробовика у колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе під час виступу в західному місті Нара. Політика одразу ж госпіталізували. У момент пострілу Абе виголошував передвиборну промову біля залізничного вокзалу.

Репортер NHK повідомив, що під час виступу Абе було чутно 2 постріли. Після цього Абе упав, стікаючи кров'ю. Він був непритомний і, як повідомляється, "було схоже на те, що в нього зупинилося серце".

Нападника оперативно затримали правоохоронці. Попередньо, ним виявився 41-річний житель західного міста Тецуя Ямагамі. Підозрюваний раніше був членом Морських сил самооборони.

Абе вперше обійняв посаду у 2006 році як наймолодший прем'єр-міністр Японії з часів Другої світової війни. Він був прем'єром два терміни і залишався на вищому урядовому посту протягом найтривалішого безперервного терміну в історії Японії. У 2020 році він пішов у відставку через поганий стан здоров'я.

Репортер Kyodo News на місці подій побачив, як чоловік мовчки підійшов до Абе, який говорив кілька хвилин, перш ніж застрелити його. Зброя видала звук, який можна порівняти з вибухом, а після пострілу в повітря піднявся білий дим і відчувався запах пороху. За словами журналіста, зброя, якою користувався нападник, була обмотана скотчем.

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5 червня 2015 року Сіндзо Абе з офіційним візитом він прибував до України. Це був перший візит високопосадовця такого рангу до нашої держави в історії японсько-українських відносин.