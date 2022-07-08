Сіндзо Абе став жертвою зловмисника у префектурі Нара. До неї він прибув у рамках виборчої кампанії. Але, на жаль, публічна промова може коштувати йому життя.

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Політик перебуває у важкому стані

Управління пожежної охорони повідомили, що стан Сіндзо Абе вкрай складний. У нього стан серцево-легеневої недостатності. Тож за життя колишнього прем'єр-міністра Японії борються медики. Пізніше вони додали, що Сіндзо Абе отримав вогнепальне поранення у праву частину шиї.

У відомстві зауважили, що політика планують на гелікоптері транспортувати до Лікарні Медичного університету Нара. Вона розташована у місті Касіхара. За попередніми даними, у спину Сіндзо Абе вистрелили з напівавтоматичної рушниці.

Злочинця уже спіймали

Правоохоронці повідомили, що зловмисника, котрий стріляв у експрем'єра, уже затримали на місці злочину. Мовиться про чоловіка, котрому приблизно 40 років. Його підозрюють у замаху на вбивство. Наразі поліцейські проводять допит. Також відомо, що на місці події вже конфіскували зброю, з якої ймовірний зловмисник міг поцілити у Сіндзо Абе.

Згодом з'явились деталі про того, кого підозрюють у скоєнні нападу на ексміністра. Ним виявився 41-річний Тецуя Ямагамі. З'ясувалось, що затриманий чоловік – колишній військовий.

Представник уряду Японії наголосив на тому, що це – жорстокий акт насильства. Тож він підкреслив, що такі дії рішуче засуджуються представниками влади країни.

Що відомо про атаку на експрем'єра

Колишній прем'єр Японії Сіндзо Абе прибув до префектури Нара у рамках виборчої кампанії. Він виступав з публічною промовою поблизу станції Ямато-Сайдадзі. Під час цього журналісти почули звуки, схожі на постріли, а сам політик впав на землю. Тоді припускали, що він міг знепритомніти, але невдовзі цю версію спростували.

Невдовзі в мережі з'явилось відео, на якому можна побачити момент з обстрілом експрем'єра. Сюжет демонструє саму промову політика, яку миттю переривають кілька пострілів. Після цього камера переводиться на охоронців, які затримали ймовірного зловмисника. Поруч із ним лежала, швидше за все, зброя, з якої він міг здійснити атаку.

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Що стосується самого візиту до Нари, то його Сіндзо Абе здійснив, щоб підтримати кандидатів від Ліберально-демократичної партії на виборах до Сенату. Після цього експрем'єр мав би вирушити до Кіото, де продовжив би свій тур.

Наостанок додамо, що Сіндзо Абе був прем'єр-міністром Японії неодноразово. Спочатку він обіймав цю посаду з 26 вересня 2006 року по 26 вересня 2007, а потім – з 26 грудня 2012 по 16 вересня 2020 року.

Зауважимо, що 5 червня 2015 року з офіційним візитом він прибував до України. Це був перший візит високопосадовця такого рангу до нашої держави в історії японсько-українських відносин.

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