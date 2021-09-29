Розуміють шок ситуації: в УЗ відреагували на спробу зґвалтування ілюстраторки Кушнір

Львівська дизайнерка Надія Кушнір заявила, що її намагалися зґвалтувати у купе Укрзалізниці, а працівники потягу належно на ситуацію не вплинули. У компанії вже відреагували на ситуацію.

Інцидент трапився у воїзді Київ – Львів №092Л. Ілюстраторка їхала у вагоні типу "люкс", де в купе є лише два місця.

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Реакція Укрзалізниці на спробу зґвалтування

На допис ілюстраторки оперативно відреагував керівник з комунікацій пасажирської філії Укрзалізниці Олександр Шевченко. Він попросив пасажирку уточнити деталі поїздки, аби провести аналіз дій співробітників поїзної бригади.

Провідник, на жаль, не може достеменно знати того, що відбувається за зачиненими дверима купе, але в разі скарги на домагання має викликати поліцію на найближчу станцію – такі випадки трапляються, на жаль,

– наголосив Шевченко.

Він зазначив, якщо квиток нападника був електронним, то його відслідкують та додадуть до заяви в поліцію.

Шевченко пообіцяв, що УЗ пришвидшить обладнання вагонів відеоспостереженням та можливість бачити, якої статі пасажир при купівлі квитка онлайн. Він також закликав пасажирів у подібних випадках одразу звертатися до правоохоронців.

"Оскільки нас читають зараз ще й інші пасажири, зайвий раз попрошу викликати у таких випадках поліцію невідкладно (через начальника потяга в ідеалі, прибудуть до найближчої станції, вже налагоджено взаємодію), так більше шансів швидко й ефективно все владнати. Але розумію шок ситуації, тому дякую, що взагалі цим поділилися", – зазначив працівник компанії.

Деталі інциденту у потязі