Страх після СРСР: чому Захід досі боїться розвалу Росії

Зволікання з наданням Україні важливого озброєння та вимоги показати результати у якнайшвидші терміни можуть свідчити про те, що наші партнери досі бояться розвалу Росії. Країна-агресорка потрібна їм не зруйнованою, а радше слабкою.

Нашим західним партнерам важко оцінити сьогоднішню ситуацію та прийняти швидке рішення. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що така поведінка є черговою помилкою і вузькістю політичного мислення.

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Чого боїться Захід

Першою помилкою є страх перед розпадом Росії, саме тому так часто лунають заяви, що замість знищення країни-агресорки треба знайти спосіб, у який її можна буде контролювати. Ігор Яковенко також пригадав, як під час розпаду СРСР американський президент Джордж Буш-старший вмовляв Київ не підписувати Декларацію про державний суверенітет України.

Тоді лідери західних країн також боялися розпаду Радянського Союзу. Вони вважали, що буде хаос і цього не треба допускати. З розпадом СРСР рівень свободи значно виріс, але страх перед цією неконтрольованою процедурою зберігся досі,

– підкреслив журналіст.

Ігор Яковенко пояснив, чому Захід досі боїться розвалу Росії: дивіться відео

Що буде з Росією

Процес розпаду імперії може бути дуже важким, неприємним і навіть кривавим, але небезпека від збереження Росії більша. Журналіст зауважив, що поразка у війні не обов'язково означатиме розпад країни, а також відкинув можливість трансформації Росії в бік демократії.

Можливість розпаду існує, але це буде не найстрашніше, що може статися. Те, чим є сьогодні Росія, становить найголовнішу загрозу для світу. Нічого страшніше бути не може,

– сказав Ігор Яковенко.

Яким буде крах імперії