Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог Микола Давидюк. На його думку, втрата Росією свого впливу в Центральній Азії може стати першим кроком до розпаду цієї країни.

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Хто конкурує з Росією за Білорусь

Путін втрачає Білорусь. Показовим тут є нещодавній візит міністра оборони Китаю до Олександра Лукашенка.

"Це можна вважати маркером того, що Китай вважає Білорусь країною зі своєї сфери впливу й не визнає її підпорядкованість Росії", – впевнений Давидюк.

Тож, якщо між Росією та Китаєм станеться "розлучення", більшість країн зі сфери впливу Москви переорієнтуються на Китай. Передовсім йдеться про колишні радянські республіки, що в 1991 році отримали незалежність.

Важливо! Перед тим аналогічні процеси, на думку Давидюка, розпочались у Казахстані. В травні 2023 року країна домовилась із Китаєм про безвізовий режим. Також стало відомо, що Астана збільшила експорт своєї агропродукції до Китаю в 12 разів. Через санкції, накладені на Росію Заходом, Казахстан більше не вважає Кремль надійним торговим партнером. Також викликає побоювання експансіонізм Путіна, тим більше, що в Казахстані є суттєва російська діаспора.

Микола Давидюк про геополітичні зміни в центральній Азії: дивіться відео

Поразки Росії змінюють її політичний статус

Сьогодні у Центральній Азії немає практично жодної країни, яка б у свій зовнішній політиці робила ставку на Росію.

"Може статися так, що Путін, який мріяв відновити Радянський союз, передасть всі пострадянські країни у сферу впливу Китаю. Росія перестане бути навіть спадкоємцем СРСР зусиллями імперіаліста Путіна", – зазначив Давидюк.

Винятком з цього переліку є країни, які обрали для себе європейський вектор розвитку, а також Туркменистан та Азербайджан, які також намагаються розбудовувати двосторонні відносини зі Стамбулом.

Через агресію проти України Путін програє Китаю в боротьбі за глобальний вплив. Втрата пострадянського спадку може стати першим кроком до розпаду Росії, всередині якої також є утворення, що прагнуть незалежності.

"Українська дипломатична робота та перемоги на полі бою політично знищують Росію. Тепер країни, що перед тим бачили у ній "сильну руку", будуть відвертатися від Кремля", – спрогнозував політолог.

Поразки Росії в міжнародній дипломатії