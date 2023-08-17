Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог Микола Давидюк. На його думку, втрата Росією свого впливу в Центральній Азії може стати першим кроком до розпаду цієї країни.
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Хто конкурує з Росією за Білорусь
Путін втрачає Білорусь. Показовим тут є нещодавній візит міністра оборони Китаю до Олександра Лукашенка.
"Це можна вважати маркером того, що Китай вважає Білорусь країною зі своєї сфери впливу й не визнає її підпорядкованість Росії", – впевнений Давидюк.
Тож, якщо між Росією та Китаєм станеться "розлучення", більшість країн зі сфери впливу Москви переорієнтуються на Китай. Передовсім йдеться про колишні радянські республіки, що в 1991 році отримали незалежність.
Микола Давидюк про геополітичні зміни в центральній Азії: дивіться відео
Поразки Росії змінюють її політичний статус
Сьогодні у Центральній Азії немає практично жодної країни, яка б у свій зовнішній політиці робила ставку на Росію.
"Може статися так, що Путін, який мріяв відновити Радянський союз, передасть всі пострадянські країни у сферу впливу Китаю. Росія перестане бути навіть спадкоємцем СРСР зусиллями імперіаліста Путіна", – зазначив Давидюк.
Винятком з цього переліку є країни, які обрали для себе європейський вектор розвитку, а також Туркменистан та Азербайджан, які також намагаються розбудовувати двосторонні відносини зі Стамбулом.
Через агресію проти України Путін програє Китаю в боротьбі за глобальний вплив. Втрата пострадянського спадку може стати першим кроком до розпаду Росії, всередині якої також є утворення, що прагнуть незалежності.
"Українська дипломатична робота та перемоги на полі бою політично знищують Росію. Тепер країни, що перед тим бачили у ній "сильну руку", будуть відвертатися від Кремля", – спрогнозував політолог.
Поразки Росії в міжнародній дипломатії
- Росія втрачає свій вплив і в арабському світі. Раніше країни Близького Сходу намагалися налагоджувати відносини з Москвою, однак сьогодні вони розчаровані в Росії, яка блокує зернову угоду та підтримує перевороти в африканських країнах, де мешкає значна кількість мусульман. Україна ж користується цим сповна, як показав виступ Зеленського на саміті Ліги арабських держав.
- Проблематичність Росії як партнера також розуміє й переважна більшість африканських країн. У ще одному регіоні, де вплив країни-агресорки був надзвичайно високим, російські провокації із зерновою угодою сприйнялись вкрай вороже, через що 2/3 держав континенту вирішили не приїздити до Росії на велику зустріч.
- Ще одним міжнародним проєктом, у який вірила Росія, був БРІКС; крім неї, в нього залучені Бразилія, Індія, Китай та ПАР. Однак щонайменше дві з чотирьох країн-партнерок Росії мають певні претензії до неї, через що погодились взяти участі в обговоренні української формули миру в Саудівській Аравії.