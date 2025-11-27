Time опубликовал 100 главных фото 2025 года Шесть из них – из Украины

Американский журнал Time обнародовал подборку из 100 главных фотографий 2025 года, которые зафиксировали ключевые события мира. Среди них – 6 фотографий, сделанных в Украине.

Издание Time подчеркивает, что сила фотографий не в технике, а в людях, чьи эмоции делают кадры живыми и незабываемыми, пишет 24 Канал.

Читайте також Лютий, що затягнувся на рік: 100 фото війни, які назавжди у нашій пам'яті

Какие фото из Украины вошли в 100 лучших за 2025 год?

Дым от российского обстрела виднеется на горизонте и медленно поднимается над золотым полем подсолнухов в Запорожье.



Кадр сделан 8 июля / Укринформ (Дмитрий Смоленко)

Украинка убегает со своими домашними любимцами во время вражеского обстрела жилого многоквартирного дома в Харькове.



Фото с 24 июля / The New York Times (Дэвид Гуттенфельдер)

Спасатели оказывают помощь пострадавшей возле жилого дома, в который попала российская ракета.



Киев, 28 августа / Константин Либеров

Россияне, попав ракетой, полностью уничтожили подъезд пятиэтажки в Дарницком районе Киева. Тогда последствия атаки зафиксировали во всех районах города на 33 локациях. Погибло 25 человек, четверо из них – дети. 22 погибших – жители пятиэтажки в Дарницком районе.

На фото раненая женщина сидит возле своего дома после российского обстрела.



Киев, 24 апреля / AP (Евгений Малолетка)

Рабочие работают с техникой на титановом карьере в Житомирской области.



Фотография сделана 28 февраля / AFP (Роман Пилипей)

Какие еще события попали в подборку Time?

Американский журнал Time опубликовал традиционную ежегодную подборку из 100 лучших фотографий 2025 года. Кадры в подборке показывают главные события года: войну в секторе Газа, массовые протесты в Стамбуле, разрушительные пожары в Калифорнии, похороны Папы Римского Франциска и избрание его преемника – Льва XIV, церемонию "Оскар", стихийные бедствия, политические изменения и моменты, что определяли этот год.

В этот список вошли 6 фотографий из Украины – среди них кадры с передовой, истории гражданских, а также моменты, которые показывают ежедневную реальность страны в войне.

В редакции журнала отмечают, что главная сила фотографии - в людях, которые на ней изображены.

Мы стоим на живописных площадках и поднимаем объектив, чтобы зафиксировать пейзаж, который кажется идеальным для открытки. Но любая фотография становится лучше, когда на ней есть люди,

– пишет издание.

Попадали ли раньше фото из Украины в Time?