Time опублікував 100 головних фото 2025 року: шість з них з України
- Американський журнал Time включив 6 фотографій з України до добірки 100 головних фото 2025 року, які зафіксували ключові події світу.
- Серед світлин з України - знімки наслідків російських обстрілів, роботи рятувальників та щоденної реальності країни в умовах війни.
Американський журнал Time оприлюднив добірку зі 100 головних фотографій 2025 року, які зафіксували ключові події світу. Серед них – 6 світлин, зроблених в Україні.
Видання Time підкреслює, що сила фотографій не у техніці, а у людях, чиї емоції роблять кадри живими та незабутніми, пише 24 Канал.
Які фото з України увійшли до 100 найкращих за 2025 рік?
Дим від російського обстрілу видніється на горизонті та повільно підіймається над золотим полем соняхів на Запоріжжі.
Кадр зроблений 8 липня / Укрінформ (Дмитро Смольєнко)
Українка тікає зі своїми домашніми улюбленцями під час ворожого обстрілу житлового багатоквартирного будинку у Харкові.
Фото з 24 липня / The New York Times (Девід Гуттенфельдер)
Рятувальники надають допомогу потерпілій біля житлового будинку, в який влучила російська ракета.
Київ, 28 серпня / Костянтин Ліберов
Росіяни, влучивши ракетою, повністю знищили підʼїзд пʼятиповерхівки у Дарницькому районі Києва. Тоді наслідки атаки зафіксували у всіх районах міста на 33 локаціях. Загинуло 25 людей, четверо з них – діти. 22 загиблих – жителі пʼятиповерхівки у Дарницькому районі.
На фото поранена жінка сидить біля свого будинку після російського обстрілу.
Київ, 24 квітня / AP (Євген Малолєтка)
Робітники працюють з технікою на титановому кар'єрі в Житомирській області.
Світлина зроблена 28 лютого / AFP (Роман Піліпей)
Які ще події потрапили у добірку Time?
Американський журнал Time опублікував традиційну щорічну добірку зі 100 найкращих фотографій 2025 року. Кадри у підбірці показують головні події року: війну в секторі Гази, масові протести у Стамбулі, руйнівні пожежі в Каліфорнії, похорон Папи Римського Франциска та обрання його наступника – Льва XIV, церемонію "Оскар", стихійні лиха, політичні зміни та моменти, що визначали цей рік.
До цього списку увійшли 6 фотографій з України – серед них кадри з передової, історії цивільних, а також моменти, які показують щоденну реальність країни у війні.
У редакції журналу зазначають, що головна сила світлини — у людях, які на ній зображені.
Ми стоїмо на мальовничих майданчиках і піднімаємо об’єктив, щоб зафіксувати краєвид, який здається ідеальним для листівки. Але будь-яка фотографія стає кращою, коли на ній є люди,
– пише видання.
Чи потрапляли раніше фото з України у Time?
Відомо, що у 2023 році зі 100 світлин, які обрало видання, 9 світлин було зроблено в Україні.
Окрім України, в підбірці є світлини війни між Ізраїлем та ХАМАС, коронація Чарльза ІІІ та деякі фотографії спортивних подій і стихійних лих.
У 2024 році у виданні з'явилось 7 фото з України – серед них фото з передової, наслідки російських обстрілів та робота волонтерів.