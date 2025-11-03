Следующая неделя будет решающей, – эксперт оценил ситуацию возле Покровска

Бои за Покровск остаются одними из самых напряженных на востоке. Российские войска пытаются прорвать оборону и захватить стратегически важную Покровско-Мирноградскую агломерацию, которая определяет ситуацию на всем Донбасском направлении.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что следующая неделя будет решающей. Он отметил, что результат боев будет зависеть от решимости командования и способности украинских войск нарастить усилия.

Ситуация возле Покровска остается напряженной

На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои. Россияне пытаются окружить украинские подразделения, используя авиацию, артиллерию и дроны. В то же время командование Сил обороны проводит контрдиверсионную операцию, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить продвижения врага.

Ситуация динамична и меняется, следующая неделя будет определяющей,

– подчеркнул Романенко.

Бои за Покровско-Мирноградскую агломерацию имеют стратегическое значение для обеих сторон. Украина концентрирует на этом направлении все доступные силы, тогда как Россия пытается удержать инициативу и создать иллюзию успеха перед собственной аудиторией и международными наблюдателями.

Какова ситуация в районе Покровска: смотрите на карту

Руководство сил обороны лично координирует операцию

На Покровское направление прибыли главнокомандующий Александр Сырский и глава разведки Кирилл Буданов. Они проводят совещания непосредственно возле зоны боевых действий, что свидетельствует о масштабе и важности операции. Участие в планировании принимают подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии, СБУ и разведки.

Главнокомандующий не просто руководит войсками, он возглавляет силы обороны Украины. В них входят и Национальная гвардия, и разведка, и Служба безопасности. Это очень верный подход,

– подчеркнул Романенко.

Такой формат управления позволяет оперативно реагировать на изменение обстановки и координировать действия различных структур. Именно совместная работа военных, спецслужб и сил безопасности позволяет удерживать фронт несмотря на численное преимущество российских войск.

Россия перебрасывает резервы и усиливает удары

Российское командование пытается удержать инициативу, увеличивая количество войск и техники возле Покровска. На этом направлении сосредоточено около 110 тысяч военных, а также авиацию, артиллерию и системы залпового огня. Враг использует все доступное вооружение, в том числе корректируемые авиабомбы и дроны-камикадзе.

У врага больше возможностей по количеству. Там концентрация была примерно 110 тысяч, они постоянно добавляют ресурсы и резервы,

– объяснил Романенко.

Несмотря на преимущество противника, украинские войска активно действуют на флангах, нанося точечные удары и сокращая возможности оккупантов для маневра. Разведка отслеживает перемещение российских резервов, что позволяет заблаговременно готовить оборону и контратаки.

Путин использует бои под Покровском для политического давления

Российское руководство пытается использовать события под Покровском не только на фронте, но и в медиапространстве. Путин стремится показать успехи, чтобы усилить свои позиции на международной арене и убедить западных партнеров в своем превосходстве.

Все эти информационные шоу, которые проводит Путин, направлены не столько на собственное население, сколько на Запад. Он хочет доказать, что контролирует ситуацию и может диктовать условия,

– подчеркнул Романенко.

Бои под Покровском имеют стратегическое значение не только в военном, но и в политическом измерении. Кремль стремится создать впечатление неизбежного продвижения, чтобы повлиять на позицию США и Европы по поддержке Украины.

