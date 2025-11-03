Следующая неделя будет решающей, – эксперт оценил ситуацию возле Покровска
- Бои за Покровск являются одними из самых напряженных на востоке, где российские войска пытаются прорвать оборону.
- По словам эксперта Игоря Романенко, следующая неделя будет решающей для ситуации на Донбассе.
Бои за Покровск остаются одними из самых напряженных на востоке. Российские войска пытаются прорвать оборону и захватить стратегически важную Покровско-Мирноградскую агломерацию, которая определяет ситуацию на всем Донбасском направлении.
Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что следующая неделя будет решающей. Он отметил, что результат боев будет зависеть от решимости командования и способности украинских войск нарастить усилия.
Ситуация возле Покровска остается напряженной
На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои. Россияне пытаются окружить украинские подразделения, используя авиацию, артиллерию и дроны. В то же время командование Сил обороны проводит контрдиверсионную операцию, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить продвижения врага.
Ситуация динамична и меняется, следующая неделя будет определяющей,
– подчеркнул Романенко.
Бои за Покровско-Мирноградскую агломерацию имеют стратегическое значение для обеих сторон. Украина концентрирует на этом направлении все доступные силы, тогда как Россия пытается удержать инициативу и создать иллюзию успеха перед собственной аудиторией и международными наблюдателями.
Какова ситуация в районе Покровска: смотрите на карту
Руководство сил обороны лично координирует операцию
На Покровское направление прибыли главнокомандующий Александр Сырский и глава разведки Кирилл Буданов. Они проводят совещания непосредственно возле зоны боевых действий, что свидетельствует о масштабе и важности операции. Участие в планировании принимают подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии, СБУ и разведки.
Главнокомандующий не просто руководит войсками, он возглавляет силы обороны Украины. В них входят и Национальная гвардия, и разведка, и Служба безопасности. Это очень верный подход,
– подчеркнул Романенко.
Такой формат управления позволяет оперативно реагировать на изменение обстановки и координировать действия различных структур. Именно совместная работа военных, спецслужб и сил безопасности позволяет удерживать фронт несмотря на численное преимущество российских войск.
Россия перебрасывает резервы и усиливает удары
Российское командование пытается удержать инициативу, увеличивая количество войск и техники возле Покровска. На этом направлении сосредоточено около 110 тысяч военных, а также авиацию, артиллерию и системы залпового огня. Враг использует все доступное вооружение, в том числе корректируемые авиабомбы и дроны-камикадзе.
У врага больше возможностей по количеству. Там концентрация была примерно 110 тысяч, они постоянно добавляют ресурсы и резервы,
– объяснил Романенко.
Несмотря на преимущество противника, украинские войска активно действуют на флангах, нанося точечные удары и сокращая возможности оккупантов для маневра. Разведка отслеживает перемещение российских резервов, что позволяет заблаговременно готовить оборону и контратаки.
Путин использует бои под Покровском для политического давления
Российское руководство пытается использовать события под Покровском не только на фронте, но и в медиапространстве. Путин стремится показать успехи, чтобы усилить свои позиции на международной арене и убедить западных партнеров в своем превосходстве.
Все эти информационные шоу, которые проводит Путин, направлены не столько на собственное население, сколько на Запад. Он хочет доказать, что контролирует ситуацию и может диктовать условия,
– подчеркнул Романенко.
Бои под Покровском имеют стратегическое значение не только в военном, но и в политическом измерении. Кремль стремится создать впечатление неизбежного продвижения, чтобы повлиять на позицию США и Европы по поддержке Украины.
Ситуация на Покровском направлении, что известно:
- Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Россия пытается прорвать украинскую оборону, постоянно атакуя FPV-дронами, артиллерией и авиацией.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска достигли успехов в уничтожении российских сил на Покровском направлении. Он поблагодарил 79-й десантно-штурмовой бригаде, силам ССО, СБУ, Нацполиции и разведке за эффективные действия.
- В районе Покровска продолжаются стабилизационные мероприятия под руководством Кирилла Буданова, сообщили источники CNN. Подразделения ГУР обеспечивают безопасную логистику для украинских войск, тогда как россияне пытаются закрепиться в восточной части города.
- По сводке Генерального штаба ВСУ, только за 1 ноября украинские военные отбили 50 атак в районах Шахматного, Мирнограда, Родинского, Новоэкономического и Удачного. В то же время в ISW отметили, что Россия перебросила часть подразделений из района Константиновка – Дружковка, чтобы усилить давление именно на Покровск и Мирноград.
- Украинские военные сообщают, что враг часто бросает неподготовленных солдат, чтобы обнаружить позиции наших подразделений, после чего в бой заходят более обученные группы. Такая тактика стоит россиянам сотен убитых, однако атаки не прекращаются.