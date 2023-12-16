Журналист ответил, когда ЕС будет голосовать за 12-й пакет санкций против России
Источник:Рикард Йозвяк
Уже несколько месяцев Брюссель готовит очередной пакет санкций против России. Журналисту Рикарду Йозвяку удалось узнать, когда Евросоюз будет голосовать за соответствующие ограничения.
Важно, что этот пакет санкций уже 12-й по счету. В субботу, 16 декабря, Йозвяк со ссылкой на собственные источники констатировал, что на следующей неделе – то есть в период с 18 по 22 декабря – в Бросселе проголосуют за соответствующее решение.
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ЕС готовятся голосовать за санкции
Через один понедельник, 25 декабря, – Рождество. То есть, по всей видимости, европейские чиновники были бы рады сделать Украине подарок к такому светлому празднику. До этого колебавшаяся Австрия пришла к консенсусу с другими государствами.
Австрия сняла "резерв". Санкции должны официально принять на неделе,
– пишет Йозвяк.
До этого было известно: Вена просил время у партнеров, чтобы прочитать "мелкий шрифт" в документах по санкциям против России. Об этом также сообщил Йозвяк.
Обратите внимание! В то же время журналист, работающий на "Радио Свобода", предполагает, что ко второй годовщине полномасштабного вторжения будет попытка принять 13-й пакет санкций против Кремля. Собственно, речь идет о периоде до 24 февраля 2024 года.
Больше об этом
- В комментарии 24 Каналу в Брюсселе отвечали, что 12-й пакет санкционных ограничений уже готов, и якобы "остались только формальности". То есть стопроцентная уверенность у чиновников Европейского Союза, что санкции против России таки примут.
- В пакете предусмотренные ограничения, которые касаются химикатов, литиевых батарей, термостатов, а также двигателей и сервомоторов для беспилотников, что производит Кремль, чтобы атаковать Украину.
- В то же время, Европа планирует ввести ограничения для враждебного государства на импорт сжиженного пропана, чугуна и шпигелейзена, медной и алюминиевой проволоки, фольги и труб.