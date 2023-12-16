Журналіст відповів, коли ЄС голосуватиме за 12-ий пакет санкцій проти Росії
Джерело:Рікард Йозвяк
Уже декілька місяців Брюссель готує черговий пакет санкцій проти Росії. Журналісту Рікарду Йозвяку вдалось дізнатись, коли Євросоюз голосуватиме за відповідні обмеження.
Важливо, що цей пакет санкцій уже 12-ий за рахунком. У суботу, 16 грудня, Йозвяк з посиланням на власні джерела констатував, що наступного тижня – тобто в період від 18 до 22 грудня – у Бросселі проголосують за відповідне рішення.
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ЄС готуються голосувати за санкції
Через один понеділок, 25 грудня, – Різдво. Тобто, вочевидь, європейські посадовці були б раді зробити Україні подарунок до такого світлого свята. Австрія, яка до того вагалася, дійшла консенсусу з іншими державами.
Австрія зняла "резерв". Санкції мають офіційно ухвалити на тижні,
– пише Йозвяк.
До того було відомо: Відень просив час у партнерів, аби прочитати "дрібний шрифт" у документах стосовно санкцій проти Росії. Про це також інформував Йозвяк.
Зверніть увагу! Водночас журналіст, який працює на "Радіо Свобода", припускає, що до другої річниці повномасштабного вторгнення буде спроба ухвалити 13-ий пакет санкцій проти Кремля. Власне, йдеться про період до 24 лютого 2024 року.
Більше про це
- У коментарі 24 Каналу в Брюсселі відповідали, що 12-й пакет санкційних обмежень уже готовий, і нібито "залишились лише формальності". Тобто є стовідсоткова впевненість у високопосадовців Європейського Союзу, що санкції проти Росії таки ухвалять.
- У пакеті передбачені обмеження, які стосуються хімікатів, літієвих батарей, термостатів, а також двигунів і сервомоторів для безпілотників, що Кремль виготовляє, аби атакувати Україну.
- Водночас Європа планує ввести обмеження для ворожої держави на імпорт зрідженого пропану, чавуну та шпигелейзену, мідного та алюмінієвого дроту, фольги та труб.