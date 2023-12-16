Важно, что этот пакет санкций уже 12-й по счету. В субботу, 16 декабря, Йозвяк со ссылкой на собственные источники констатировал, что на следующей неделе – то есть в период с 18 по 22 декабря – в Бросселе проголосуют за соответствующее решение.

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ЕС готовятся голосовать за санкции

Через один понедельник, 25 декабря, – Рождество. То есть, по всей видимости, европейские чиновники были бы рады сделать Украине подарок к такому светлому празднику. До этого колебавшаяся Австрия пришла к консенсусу с другими государствами.

Австрия сняла "резерв". Санкции должны официально принять на неделе,

– пишет Йозвяк.

До этого было известно: Вена просил время у партнеров, чтобы прочитать "мелкий шрифт" в документах по санкциям против России. Об этом также сообщил Йозвяк.

Обратите внимание! В то же время журналист, работающий на "Радио Свобода", предполагает, что ко второй годовщине полномасштабного вторжения будет попытка принять 13-й пакет санкций против Кремля. Собственно, речь идет о периоде до 24 февраля 2024 года.

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