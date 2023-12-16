Важно, что этот пакет санкций уже 12-й по счету. В субботу, 16 декабря, Йозвяк со ссылкой на собственные источники констатировал, что на следующей неделе – то есть в период с 18 по 22 декабря – в Бросселе проголосуют за соответствующее решение.
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ЕС готовятся голосовать за санкции
Через один понедельник, 25 декабря, – Рождество. То есть, по всей видимости, европейские чиновники были бы рады сделать Украине подарок к такому светлому празднику. До этого колебавшаяся Австрия пришла к консенсусу с другими государствами.
Австрия сняла "резерв". Санкции должны официально принять на неделе,
– пишет Йозвяк.
До этого было известно: Вена просил время у партнеров, чтобы прочитать "мелкий шрифт" в документах по санкциям против России. Об этом также сообщил Йозвяк.
Больше об этом
- В комментарии 24 Каналу в Брюсселе отвечали, что 12-й пакет санкционных ограничений уже готов, и якобы "остались только формальности". То есть стопроцентная уверенность у чиновников Европейского Союза, что санкции против России таки примут.
- В пакете предусмотренные ограничения, которые касаются химикатов, литиевых батарей, термостатов, а также двигателей и сервомоторов для беспилотников, что производит Кремль, чтобы атаковать Украину.
- В то же время, Европа планирует ввести ограничения для враждебного государства на импорт сжиженного пропана, чугуна и шпигелейзена, медной и алюминиевой проволоки, фольги и труб.