Важливо, що цей пакет санкцій уже 12-ий за рахунком. У суботу, 16 грудня, Йозвяк з посиланням на власні джерела констатував, що наступного тижня – тобто в період від 18 до 22 грудня – у Бросселі проголосують за відповідне рішення.

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ЄС готуються голосувати за санкції

Через один понеділок, 25 грудня, – Різдво. Тобто, вочевидь, європейські посадовці були б раді зробити Україні подарунок до такого світлого свята. Австрія, яка до того вагалася, дійшла консенсусу з іншими державами.

Австрія зняла "резерв". Санкції мають офіційно ухвалити на тижні,

– пише Йозвяк.

До того було відомо: Відень просив час у партнерів, аби прочитати "дрібний шрифт" у документах стосовно санкцій проти Росії. Про це також інформував Йозвяк.

Зверніть увагу! Водночас журналіст, який працює на "Радіо Свобода", припускає, що до другої річниці повномасштабного вторгнення буде спроба ухвалити 13-ий пакет санкцій проти Кремля. Власне, йдеться про період до 24 лютого 2024 року.

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