05:26, 18 сентября

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений. Об этом сообщили в ОВА после 5 утра. Все службы работают на месте.

Также последствия атаки есть в Бучанском районе – возник пожар в частном доме, его локализовали.

Сообщений о пострадавших не было.