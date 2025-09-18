Укр Рус
18 сентября, 06:25
8

Ночная атака "Шахедами", в Киевской области – пожары: хронология 1303 дня войны

Владислав Кравцов

В Украине 18 сентября продолжается 1303 день полномасштабной войны, которую начала Россия. Враг не прекращает своих попыток атаковать нашу страну как на земле, так и с воздуха, этому мужественно противостоят наши Силы обороны.

О главных событиях на фронте, последствиях российских атак и ситуации на международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.

05:26, 18 сентября

У. Киевской области пожары после вражеской атаки

В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений. Об этом сообщили в ОВА после 5 утра. Все службы работают на месте.

Также последствия атаки есть в Бучанском районе – возник пожар в частном доме, его локализовали.

Сообщений о пострадавших не было.

03:40, 18 сентября

В Киеве работала ПВО

В 03:40 стало известно из сообщения КГВА в соцсетях, что Противовоздушная оборона работает над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. В столице слышны звуки взрывов.

02:56, 18 сентября

В DeepState рассказали о продвижении врага

По состоянию на 17 сентября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. Враг имел продвижение на Харьковщине, а именно вблизи Кондрашовки и Степной Новоселки, что рядом с Купянском.

Кроме того, ресурс сообщил о продвижении оккупантов вблизи Новоивановки, что в Запорожье.

00:06, 18 сентября

Король Чарльз ІІІ призвал к поддержке Украины

Король Чарльз III как глава Великобритании должен оставаться аполитичным. Однако он деликатно выразил свою поддержку Украине, заявив, что государство нуждается в поддержке во время, когда Россия угрожает Европе. Примечательно, что король не назвал российскую агрессию "войной".

Поскольку тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир,
– отметил Чарльз III.

Член династии также оценил "личную преданность президента США Дональда Трампа" для поиска решений при решении самых сложных конфликтов в мире. Король благосклонен к попыткам Трампа обеспечить мир.