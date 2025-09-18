О главных событиях на фронте, последствиях российских атак и ситуации на международной арене – читайте в хронологии 24 Канала.
К теме Россияне продвинулись сразу возле трех населенных пунктов: обновленная карта DeepState
В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений. Об этом сообщили в ОВА после 5 утра. Все службы работают на месте. Также последствия атаки есть в Бучанском районе – возник пожар в частном доме, его локализовали. Сообщений о пострадавших не было. В 03:40 стало известно из сообщения КГВА в соцсетях, что Противовоздушная оборона работает над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. В столице слышны звуки взрывов. По состоянию на 17 сентября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. Враг имел продвижение на Харьковщине, а именно вблизи Кондрашовки и Степной Новоселки, что рядом с Купянском. Кроме того, ресурс сообщил о продвижении оккупантов вблизи Новоивановки, что в Запорожье. Король Чарльз III как глава Великобритании должен оставаться аполитичным. Однако он деликатно выразил свою поддержку Украине, заявив, что государство нуждается в поддержке во время, когда Россия угрожает Европе. Примечательно, что король не назвал российскую агрессию "войной". Поскольку тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир, Член династии также оценил "личную преданность президента США Дональда Трампа" для поиска решений при решении самых сложных конфликтов в мире. Король благосклонен к попыткам Трампа обеспечить мир.
У. Киевской области пожары после вражеской атаки
В Киеве работала ПВО
В DeepState рассказали о продвижении врага
Король Чарльз ІІІ призвал к поддержке Украины
– отметил Чарльз III.
В результате вражеской атаки в Бориспольском районе произошло возгорание складских помещений. Об этом сообщили в ОВА после 5 утра. Все службы работают на месте.
Также последствия атаки есть в Бучанском районе – возник пожар в частном доме, его локализовали.
Сообщений о пострадавших не было.
В 03:40 стало известно из сообщения КГВА в соцсетях, что Противовоздушная оборона работает над ликвидацией угрозы в небе над Киевом. В столице слышны звуки взрывов.
По состоянию на 17 сентября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. Враг имел продвижение на Харьковщине, а именно вблизи Кондрашовки и Степной Новоселки, что рядом с Купянском.
Кроме того, ресурс сообщил о продвижении оккупантов вблизи Новоивановки, что в Запорожье.
Король Чарльз III как глава Великобритании должен оставаться аполитичным. Однако он деликатно выразил свою поддержку Украине, заявив, что государство нуждается в поддержке во время, когда Россия угрожает Европе. Примечательно, что король не назвал российскую агрессию "войной".
Поскольку тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир,
Член династии также оценил "личную преданность президента США Дональда Трампа" для поиска решений при решении самых сложных конфликтов в мире. Король благосклонен к попыткам Трампа обеспечить мир.