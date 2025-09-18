05:26, 18 вересня

Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загоряння складських приміщень. Про це повідомили в ОВА після 5 ранку. Усі служби працюють на місці.

Також наслідки атаки є у Бучанському районі – виникла пожежа у приватному будинку, її локалізували.

Повідомлень про постраждалих не було.