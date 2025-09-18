Про головні події на фронті, наслідки російських атак та ситуацію на міжнародній арені – читайте у хронології 24 Каналу.
У. Київській області пожежі після ворожої атаки
У Києві працювала ППО
У DeepState розповіли про просування ворога
Король Чарльз ІІІ закликав до підтримки України
– зазначив Чарльз III.
Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загоряння складських приміщень. Про це повідомили в ОВА після 5 ранку. Усі служби працюють на місці.
Також наслідки атаки є у Бучанському районі – виникла пожежа у приватному будинку, її локалізували.
Повідомлень про постраждалих не було.
О 03:40 стало відомо з допису КМВА у соцмережах, що Протиповітряна оборона працює над ліквідацією загрози в небі над Києвом. У столиці чутно звуки вибухів.
Станом на 17 вересня аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. Ворог мав просування на Харківщині, а саме поблизу Кіндрашівки та Степової Новосілки, що поряд із Куп'янськом.
Окрім того, ресурс повідомив про просування окупантів поблизу Новоіванівки, що на Запоріжжі.
Король Чарльз III як очільник Великої Британії повинен залишатися аполітичним. Однак він делікатно висловив свою підтримку Україні, заявивши, що держава потребує підтримки в час, коли Росія загрожує Європі. Примітно, що король не назвав російську агресію "війною".
Оскільки тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир,
Член династії також оцінив "особисту відданість президента США Дональда Трампа" для пошуку рішень під час розв'язання найскладніших конфліктів у світі. Король прихильний до спроб Трампа забезпечити мир.