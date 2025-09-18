Укр Рус
18 вересня, 06:25
Нічна атака "Шахедами", у Київській області – пожежі: хронологія 1303 дня війни

Владислав Кравцов

В Україні 18 вересня триває 1303 день повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Ворог не припиняє своїх спроб атакувати нашу країну як на землі, так і з повітря, цьому мужньо протистоять наші Сили оборони.

Про головні події на фронті, наслідки російських атак та ситуацію на міжнародній арені – читайте у хронології 24 Каналу.

05:26, 18 вересня

У. Київській області пожежі після ворожої атаки

Унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загоряння складських приміщень. Про це повідомили в ОВА після 5 ранку. Усі служби працюють на місці.

Також наслідки атаки є у Бучанському районі – виникла пожежа у приватному будинку, її локалізували.

Повідомлень про постраждалих не було.

03:40, 18 вересня

У Києві працювала ППО

О 03:40 стало відомо з допису КМВА у соцмережах, що Протиповітряна оборона працює над ліквідацією загрози в небі над Києвом. У столиці чутно звуки вибухів.

02:56, 18 вересня

У DeepState розповіли про просування ворога

Станом на 17 вересня аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. Ворог мав просування на Харківщині, а саме поблизу Кіндрашівки та Степової Новосілки, що поряд із Куп'янськом.

Окрім того, ресурс повідомив про просування окупантів поблизу Новоіванівки, що на Запоріжжі.

00:06, 18 вересня

Король Чарльз ІІІ закликав до підтримки України

Король Чарльз III як очільник Великої Британії повинен залишатися аполітичним. Однак він делікатно висловив свою підтримку Україні, заявивши, що держава потребує підтримки в час, коли Росія загрожує Європі. Примітно, що король не назвав російську агресію "війною".

Оскільки тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир,
– зазначив Чарльз III.

Член династії також оцінив "особисту відданість президента США Дональда Трампа" для пошуку рішень під час розв'язання найскладніших конфліктів у світі. Король прихильний до спроб Трампа забезпечити мир.