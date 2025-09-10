В ночь на 10 сентября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине. Силам ПВО удалось обезвредить 413 целей противника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Читайте также Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами: где были взрывы, что известно о последствиях

Сколько целей сбили силы ПВО?

Для атаки на Украину россияне применили ударные БПЛА и ракеты наземного, воздушного, морского базирования.

В общем, во время удара радиотехнические войска Воздушных сил ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 458 средств воздушного нападения:

15 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – Россия, Чауда – временно оккупированный Крым, более 250 из них составляли именно "Шахеды";



42 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69) из Саратовской области России, акватории Черного моря;



1 баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской области России

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 413 воздушных целей:

386 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и дронов других типов;



27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).

По предварительной информации, зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях.

По меньшей мере, восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша,

– сообщили в Воздушных силах.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.