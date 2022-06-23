22-летняя водительница во Львове была под наркотиками уже через 3 часа после получения прав
Источник:Патрульная полиция Львовской области
В среду, 22 июня, во Львове патрульные задержали 22-летнюю уроженку Луганщины. Новоиспеченная водительница курсировала по городу в состоянии наркотического опьянения.
Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области, проверка в медицинском учреждении подтвердила факт употребления наркотических веществ.
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Получила права – потеряла права: полиция задержала водительницу под наркотиками
Как сообщили львовские полицейские, около 19:00 на улице Мечникова патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz Е260. За рулем была 22-летняя уроженка Луганской области.
Результат анализов на наркотики / Фото патрульная полиция Львовской области
У водительницы выявили признаки наркотического опьянения. Проверка в лечебном учреждении подтвердила это. На женщину составили протокол управления транспортным средством в состоянии опьянения.
Интересно, что именно за 3 часа до задержания она обменяла удостоверение, выдаваемое на два года, на новое. В настоящее время водительнице грозят штраф от 17 тысяч гривен и лишение водительских прав.
22-летней водительнице аннулировали права / Фото патрульная полиция Львовской области
По данным интернет-издания ZAXID.NET, медики установили у 22-летней водительницы факт употребления марихуаны.
Напомним, за пьяное управление у водителей хотят конфисковать машины. Во время военного положения их могут отбирать на нужды МВД. Об этом говорится в законопроекте №7382-2.
Конфискация будет предусмотрена за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения без возмещения его стоимости.
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