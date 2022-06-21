По предварительной информации, авария произошла по причине того, что в маршрутки лопнули два колеса. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

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Правоохранители возбудили уголовное дело

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 июня около 7 часов утра вблизи населенного пункта Николаевка-Новороссийская Одесской области. По сообщению Национальной полиции области, во время движения маршрутного такси Рени – Одесса, под управлением 54-летнего мужчины, лопнули два колеса транспортного средства. В результате маршрутка перевернулась на сторону.

В маршрутки лопнули два колеса / Фото Национальная полиция

На момент инцидента в салоне маршрутного такси находились 13 пассажиров и водитель. В результате ДТП одна женщина получила переломы ключицы и ребер , а еще пятеро пассажиров – ушибы и ссадины.

На место аварии прибыли сотрудники территориального отдела полиции. По факту инцидента правоохранители внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители возбудили уголовное дело / Фото Национальная полиция

Отмечается, что речь идет об уголовной статье относительно нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства водителем, что повлекло за собой телесные повреждения средней тяжести.

Последние новости из Одесской области: коротко

Утром 20 июня в Одессе были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Официальной информации относительно этих взрывов впоследствии не появлялось. Местные жители предполагали, что силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету в небе над городом.

В ночь на 19 июня россияне попытались атаковать Одесщину с территории временно оккупированного Крыма двумя ракетами "Оникс" . Впрочем, украинским силам ПВО удалось сбить две воздушные угрозы, и тогда, к счастью, обошлось без жертв.

В Офисе Президента 17 июня сообщили, что в портах Одесской области Россия заблокировала, по меньшей мере, 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира. Они не могут покинуть украинские порты из-за действий захватчиков в Черном море.

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