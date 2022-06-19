Об этом во время совещания с президентом Владимиром Зеленским рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Глава государства приехал в Одесскую область 17 июня.

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Оккупанты до сих пор блокируют порты Одесской области

В рамках рабочей поездки в Одесскую область Зеленский провел совещание касательно текущей ситуации в регионе. Глава ОВА рассказал о мерах обороны региона и путях организации коридора для вывоза зерна из украинских портов.

По словам Марченко, из-за оккупантов в портах области заблокированы 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира. Также во время встречи обсудили:

сбор урожая в Одесской области;

мероприятия по обеспечению аграриев сельскохозяйственной техникой;

социальное обеспечение внутриперемещенных лиц;

работу промышленных предприятий области во время войны;

последствия ракетных ударов российских оккупантов.

В результате вражеских обстрелов погибли 55 жителей области. Также ракеты разрушили целый ряд объектов инфраструктуры.

Кроме того, во время своего визита Зеленский осмотрел многоэтажку, которую повредила вражеская ракета 23 апреля. Тогда жертвами стали 8 человек, среди которых был 3-месячный младенец. Сейчас этот дом уже восстанавливают.

Это ужасное, страшное преступление, агрессор убивает и калечит наших людей. Должны восстановить этот дом, чтобы жильцы вернулись в свое жилье,

– подчеркнул президент.

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Коротко о блокировании Россией украинских портов

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