Во время аварии машина врезалась в электросопротивление. На место происшествия сразу выехали правоохранители и медики.

Маршрутка въехала в колонку на АЗС во Львове: 6 пассажиров пострадали

В каком состоянии пострадали

По предварительной информации, из-за аварии травмированы несколько человек. Начальник оперативно-диспетчерского управления Владислав Долинный рассказал, что на место инцидента отправили 3 бригады экстренной медицинской помощи.

В больницы Запорожья было доставлено 5 пациентов в состоянии средней степени тяжести. Среди них – четверо взрослых и один ребенок в возрасте 16 лет,

– добавил Владислав Долинный.



Водитель легкового авто сбил дорожный знак в Запорожье / Фото Общественного

ДТП в Украине: последние новости

Во Львове городская маршрутка с пассажирами 19 мая попала в ДТП . Водитель, не справившийся с управлением, въехал в колонку на территории АЗС. В результате аварии пострадали 6 человек.

Смертельное ДТП произошло в Киеве. По данным правоохранителей, водитель автомобиля вместе с пассажиром двигался на большой скорости по проезжей части. Однако он столкнулся с временным заградительным бетонным сооружением. Из-за полученных травм оба пострадавших погибли до приезда врачей.

В Ровно 10 мая произошло жуткое ДТП с участием грузового автомобиля, маршрутки и двух легковушек. В результате аварии пострадали 7 человек. Известно, что 6 из них были госпитализированы.

Недалеко от вокзала в Киеве водитель вызвал ДТП . К счастью, без пострадавших. Мужчина решил скрыться с места происшествия, но его оперативно задержали патрульные на соседней улице.

Страшное ДТП произошло 3 мая в Ровенской области . Тогда погибли 26 человек, а еще 12 человек – пострадали. Аварию вызвал водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito. Он обгонял автомобиль, потому выехал на встречную полосу, где столкнулся с бензовозом. После этого бензовоз выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом Setra. От ударов вспыхнул пожар.

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