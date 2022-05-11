Авария произошла на Радунской улице. Водитель Ford на высокой скорости влетел в блокпост.

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Могут быть жертвы

Машина – разбита. По словам свидетелей, водитель и пассажир погибли на месте. Однако в полиции это пока не комментировали.

Обнародовали видео с места аварии. Туда прибыли 3 "скорых" и правоохранители.

Смотрите видео с места ДТП:

Людей просят быть внимательными на дорогах

В Киев постепенно возвращаются жители. Сейчас в столице уже находятся около 2,5 миллионов человек. Поэтому следует быть максимально внимательными, соблюдать правила дорожного движения и военного положения, в частности комендантского часа.

В телеграммах-каналах показали и видео самого момента ДТП. На нем видно, что автомобиль действительно ехал очень быстро.

Еще одно ДТП в Киеве

5 мая водитель вызвал ДТП возле вокзала в Киеве. Он решил убегать, но патрульные быстро догнали его. Более того, мужчина оказался пьяным. Он прошел проверку на алкоголь с помощью драгера, результат – 5 промилле при норме 0,2.

Чудом обошлось без пострадавших.

Масштабная авария в Ровенской области

Страшная авария произошла 3 мая вблизи населенного пункта Сытное, Дубенского района Ровенской области.

Водитель Mercedes-Benz Vito во время обгона столкнулся с грузовиком с цистерной с горючим.

От удара бензовоз вылетел на встречную и столкнулся с пассажирским автобусом.

Грузовик с горючими съехал в кювет и взорвался. Вспыхнул серьезный пожар.

Погибли 26 человек, из них 24 пассажира и два водителя. Еще 11 пассажиров автобуса и водитель бензовоза с травмами разной степени попали в больницу.

В Министерстве внутренних дел назвали ДТП самой крупной в Украине аварией за последнее десятилетие. Родным умерших выразил соболезнования и президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Смертельная авария на Ровенщине: в полиции подтвердили гибель 26 человек: