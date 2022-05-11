Аварія виникла на Радунській вулиці. Водій Ford на високій швидкості влетів у блок-пост.

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Можуть бути жертви

Машина – розбита. За словами свідків, водій та пасажир загинули на місці. Однак у поліції поки це не коментували.

Оприлюднили відео з місця аварії. Туди прибули 3 "швидких" та правоохоронці.

Дивіться відео з місця ДТП:

Людей просять бути уважними на дорогах

До Києва поступово повертаються жителі. Наразі у столиці вже перебувають близько 2,5 мільйона людей. Тому слід бути максимально уважними, дотримуватись правил дорожнього руху та воєнного стану, зокрема, комендантської години.

У телеграм-каналах показали й відео самого моменту ДТП. На ньому видно, що авто справді їхало дуже швидко.

Ще одна ДТП в Києві

5 травня водій спричинив ДТП біля вокзалу у Києві. Він вирішив тікати, але патрульні швидко наздогнали його. Ба більше, чоловік виявився п'яним. Він пройшов перевірку на алкоголь за допомогою драгера, результат – 5 проміле при нормі 0,2.

Дивом обійшлось без постраждалих.

Масштабна аварія на Рівненщині

Страшна аварія сталась 3 травня поблизу населеного пункту Ситне, Дубенського району Рівненської області.

Водій Mercedes-Benz Vito під час обгону зіткнувся з вантажівкою з цистерною з пальним.

Від удару бензовоз вилетів на зустрічну й зіткнувся з пасажирським автобусом.

Вантажівка з пальними з'їхала у кювет та вибухнула.​ Спалахнула серйозна пожежа.

Загинули 26 людей, з них 24 пасажири та двоє водіїв. Ще 11 пасажирів автобуса та водій бензовозу із травмами різного ступеня потрапили до лікарні.

У Міністерстві внутрішніх справ назвали ДТП найбільшою в Україні аварією за останнє десятиліття. Рідним загаиблих висловив співчуття і президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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