Аварія виникла на Радунській вулиці. Водій Ford на високій швидкості влетів у блок-пост.
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Можуть бути жертви
Машина – розбита. За словами свідків, водій та пасажир загинули на місці. Однак у поліції поки це не коментували.
Оприлюднили відео з місця аварії. Туди прибули 3 "швидких" та правоохоронці.
Дивіться відео з місця ДТП:
Людей просять бути уважними на дорогах
До Києва поступово повертаються жителі. Наразі у столиці вже перебувають близько 2,5 мільйона людей. Тому слід бути максимально уважними, дотримуватись правил дорожнього руху та воєнного стану, зокрема, комендантської години.
У телеграм-каналах показали й відео самого моменту ДТП. На ньому видно, що авто справді їхало дуже швидко.
Ще одна ДТП в Києві
Дивом обійшлось без постраждалих.
Масштабна аварія на Рівненщині
Страшна аварія сталась 3 травня поблизу населеного пункту Ситне, Дубенського району Рівненської області.
- Водій Mercedes-Benz Vito під час обгону зіткнувся з вантажівкою з цистерною з пальним.
- Від удару бензовоз вилетів на зустрічну й зіткнувся з пасажирським автобусом.
- Вантажівка з пальними з'їхала у кювет та вибухнула. Спалахнула серйозна пожежа.
Загинули 26 людей, з них 24 пасажири та двоє водіїв. Ще 11 пасажирів автобуса та водій бензовозу із травмами різного ступеня потрапили до лікарні.
У Міністерстві внутрішніх справ назвали ДТП найбільшою в Україні аварією за останнє десятиліття. Рідним загаиблих висловив співчуття і президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
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