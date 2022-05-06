Об этом 24 каналу рассказал спикер министра внутренний дел Вадим Денисенко. Но он также сообщил другую деталь – у водителя было критическое содержание алкоголя в крови.

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По данным патрульной полиции Киева, мужчина согласился пройти проверку с помощью драгера, у него обнаружено 5 промилле.



Такой результат показал драгер, замеряющий уровень алкоголя у водителей / фото патрульной полиции Киева

Заметьте. Допустимый уровень, который может показать драгер и не повлечь к ответственности – 0,2.



Виновник ДТП возле вокзала в Киеве / фото патрульной полиции Киева

Инспекторы составили на виновника только протокол по части 1 статьи 130, а именно – управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения КУоАП и отстранили от вождения.

Вчера возле главного вокзала в Киеве произошла авария. Водитель был с 5 промилле алкоголя в крови, страшно представить, какую дозу алкоголя принял этот человек. Давайте не забывать, что идет война и нужно максимально собраться,

– отметил Денисенко.

Главное о другом ДТП в Ровенской области

Авария произошла около 19:20, 3 мая.

Пожар, возникший в результате аварии тушили 44 спасателя и 7 единиц техники.

На место ДТП также выехали семь автомобилей скорой помощи. Они доставили пострадавших в медучреждения в Дубно и Радивилов.

Сначала сообщили о 17 жертвах аварии, но 4 мая количество жертв возросло.

Из-за масштаба пожара в результате ДТП полностью перекрыли трассу "Киев – Чоп".

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