Опасная авария
Авария произошла около 06:20 на перекрестке улиц князя Владимира – Романа Шухевича и Литовской в Ровно.
Стоит внимания Пытался спасти маму: 17-летний парень в ужасном ДТП в Ровенской области получил 60% ожогов тела
Кто именно вызвал столкновение автомобилей – пока устанавливают следователи. Известно лишь то, что столкнулись четыре автомобиля – грузовик, маршрутка и две легковушки.
К счастью, рано утром, удалось избежать немалого количества жертв. Сначала сообщалось о четырех лицах, которые были доставлены в больницу. Однако впоследствии в службе экстренной медицинской помощи уточнили, на месте происшествия работали пять автомобилей медиков. А пострадали семь человек. Шесть из них госпитализированы, они получили травмы разной степени тяжести. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.
Фото последствий аварии в Ровно 10 мая
По данным полиции, водитель грузового автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения: прибор "Драгер" показал 1,04 промилле. В то время как допустимая норма в Украине – до 0,2 промилле.
Именно этот водитель и перевозил опасный груз – баллоны с пропаном, которые могли взорваться из-за столкновений.
Смертельная авария в Ровенской области
- 3 мая в Ровенской области произошла смертельная авария, в которой погибли 26 человек. Тогда столкнулись бензовоз с автобусом и микроавтобусом. Большое количество жертв связано с тем, что после столкновения возник большой пожар.
- Тогда аварию вызвал микроавтобус, который во время обгона выехал на встречную полосу. Он врезался в бензовоз, который после этого влетел в автобус, направлявшийся ему на встречу.
- Автобус ехал с пассажирами в Польшу. Самому молодому пассажиру, погибшему, было 17 лет.