У Вадима довольно непростая судьба: в декабре прошлого года он потерял отца. Недавно молодой человек решил помочь маме эвакуироваться в Польшу. Они выехали из Нежина в Киев, а оттуда уже во Львов, где попали в ДТП.

Важно ВСУ освободили несколько населенных пунктов на границе Николаевской и Херсонской областей

Парень пытался до последнего помочь маме, но она погибла на месте. У Вадима серьезные травмы – более 60% ожогов тела.

Вадиму уже собрали средства на лечение

Сейчас он находится в ожоговом центре в Ровно. Известно, что его состояние тяжелое, но стабильное. Рядом с ним постоянно сидит тетя Лена. Вадим нуждается в лечении около 50 тысяч долларов, которые, к счастью, удалось собрать буквально за сутки.

Ему 17… У него еще вся жизнь впереди, он может жить, радоваться победе Украины над агрессором, создать собственную семью в свободной и независимой Украине, если мы поможем! Друзья, вы можете дать ему надежду на жизнь, силы, чтобы сражаться дальше!

– писала активистка женского движения "За будущее" Ирина Суслова.

В комментариях представительница Всеукраинской благотворительной организации "Мама и младенец" Алла Мельничук уточнила, что Италия предоставит чартерный военный самолет, чтобы перевезти Вадима на лечение.

Ужасное ДТП в Ровненской области: главное

3 мая на трассе Киев – Чоп произошло одно из самых масштабных ДТП в Украине за несколько лет. По данным полиции, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito совершал обгон и выехал на встречную полосу. Там он ударился в бензовоз, впоследствии врезавшийся в пассажирский автобус, которій ехал по рейсу "Харьков – Згожелец".

В настоящее время известно о 26 жертвах в результате аварии среди 38 человек. По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, у некоторых пострадавших тяжелые травмы, поэтому количество жертв может возрасти.

К сожалению, мы можем отметить цифру погибших – это на данный момент 26. И 12 раненых находятся в больнице. Часть из них на грани жизни и смерти. И мы понимаем, что эта цифра, число погибших, может увеличиться,

– заявил Монастырский.

На месте аварии работали 44 спасателя и 7 единиц пожарной техники. Огонь удалось локализовать в 22.30, однако от пассажирского автобуса практически ничего не осталось. Потерпевших забирали на 7 каретах скорой помощи.

Важно – смертельная авария на Ровненщине: в полиции подтвердили гибель 26 человек – видео