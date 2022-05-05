У Вадима досить непроста доля: у грудні минулого року він втратив батька. Нещодавно хлопець вирішив допомогти мамі евакуюватися до Польщі. Вони виїхали з Ніжина до Києва, а звідти – вже до Львова, де потрапили в ДТП.

Хлопець намагався до останнього допомогти мамі, однак вона загинула на місці. У Вадима серйозні травми – понад 60% опіків тіла.

Вадиму вже зібрали кошти на лікування

Зараз хлопець перебуває в опіковому центрі у Рівному. Відомо, що його стан важкий, але стабільний. Поруч з ним постійно сидить тітка Олена. Вадим потребує на лікування близько 50 тисяч доларів, які, на щастя, вдалося зібрати буквально за добу.

Йому 17… У нього ще все життя попереду, він ще може жити, радіти перемозі України над агресором, створити власну сім’ю у вільній і незалежній Україні, якщо ми допоможемо! Друзі, ви можете дати йому надію на життя, сили, щоб боротись далі! – писала активістка жіночого руху "За майбутнє" Ірина Суслова.

У коментарях представниця Всеукраїнської благодійної організації "Мама і немовля" Алла Мельничук уточнила, що Італія надасть чартерний військовий літак, щоб перевезти Вадима на лікування.