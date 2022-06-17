Авария произошла в ночь на 17 июня. Детальнее о ДТП рассказали в патрульной полиции.

Обратите внимание Масштабное ДТП в Винницкой области: авто столкнулось с пассажирским автобусом, погибли 4 человека

Подробности ДТП

Как рассказали правоохранителям очевидцы, водитель автомобиля "ВАЗ 21101" ехал на высокой скорости и не справился с управлением. Он внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушками Audi A6 и Volkswagen Golf.

23-летний водитель, являющийся вероятным виновником ДТП, погиб на месте. Его смерть констатировали врачи скорой помощи.

В результате аварии также пострадала пассажирка автомобиля Audi A6. По данным телеграмм-канала "Риа-Мелитополь" , ей 27 лет. Медики увезли пострадавшую в больницу.

На месте также работали спасатели и следователь, который установит все обстоятельства происшествия. Сотрудники ГСЧС с помощью спецоборудования вытащили тело мужчины из изуродованной легковушки. Также они отключили аккумуляторы в машинах, чтобы вдруг не случился пожар.

Авария в Запорожье / Фото патрульной полиции, Общественного и ГСЧС

Последние ДТП в Украине

В Винницкой области в селе Кунка 13 июня легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом . В последнем находились 11 пассажиров и 2 водителя. На месте происшествия погибли 3 человека. Еще один пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. К сожалению, от полученных в аварии травм человек скончался.

Возле села Петрово, что в Черниговском районе, утром 8 июня произошла ужасная авария . Столкнулись легковой автомобиль Nissan и микроавтобус Ford Transit. Прибывшие на место аварии полицейские установили, что транспорт двигался во встречном направлении. Машины столкнулись посреди дороги. К сожалению, два человека погибли.

5 июня в Херсоне произошло массовое ДТП. На перекрестке Ушакова и Кулика водитель Toyota гнал со скоростью 180 километров в час. От удара машину подбросило чуть ли не до проводов троллейбуса. Представитель Одесской ОВА Братчук сообщил, что аварию устроил оккупант , после чего сразу скрылся. В результате аварии погибли 2 человека и еще 4 – пострадали.

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