У России появятся ядерные "Калибры": оккупанты заказали крупную партию ракет
- Российская армия заказала ядерные ракеты "Калибр", которые должны быть поставлены до 2026 года.
- Ракеты имеют инерциально-спутниковую систему наведения и могут использоваться как с ядерной, так и обычной боеголовкой.
Российская армия заказала 56 ракет "Калибр" с ядерной боеголовкой. Их должна поставить компания, которая с 2022 года находится под санкциями.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на закупочные документы, доступ к которым получил Милитарный. Задание на поставку ракет получило российское Опытно-конструкторское бюро "Новатор", которое постоянно обеспечивает таким типом вооружения вражескую армию.
Что известно о новых ядерных ракетах, которые хочет получить Россия?
Ракеты 3М-14С из семейства ракет "Калибр" имеют ядерную боеголовку. Россия размещает их на фрегатах, корветах, малых ракетных кораблях, а также на подводных лодках. Черноморский флот периодически запускает такие же, но неядерные, ракеты из Новороссийска.
Сейчас страна-агрессора заказала 56 ракет со "специальной боевой частью", которые должны поступить до 2026 года.
Издание пишет, что ракета 3М-14С имеет инерциально-спутниковую систему наведения и способна лететь на малой высоте. Поэтому ее обнаружение средствами ПВО является несколько затрудненным.
В целом подобная ракета имеет двойное назначение. Оккупанты могут использовать "Калибр" как с ядерной, так и обычной боеголовкой, хотя на практике обычно используют заряды, работающие с помощью обычного пороха.
"Калибры" также разделены на несколько модификаций, различных по дальности и боевой части:
- "К" – для подводных носителей;
- "Т" – для надводного применения.
С помощью таких ракет россияне могут повышать ударный потенциал флота и создавать дополнительные вызовы для систем раннего обнаружения и ПВО.
Интересно, что для экспорта Россия производит уменьшенные по дальности или модифицированные варианты, которые могут пролететь примерно 300 километров. А дальность ракеты для армии России достигает 1 500–2 500 километров.
Что известно о современном оружии России и его тестировании?
В сентябре Россия провела испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в акватории Баренцева моря. Оружие запускали с фрегата "Адмирал Головко". По сообщениям российского минобороны, во время испытания ракета якобы попала прямым попаданием в цель.
22 октября Россия запустила ракету РС-24 "Ярс" с полигона в Плесецке в сторону Камчатки. Это межконтинентальная баллистическая ракета, которая может доставлять ядерный заряд.
Россия модернизировала свои ракеты – в частности баллистические и крылатые – так, что системам ПВО, даже таким как Patriot, стало сложнее их обнаруживать и перехватывать.