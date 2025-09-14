Об этом сообщили в российском Министерстве обороны, передает 24 Канал.

Смотрите также В России взорвали железную дорогу: погибли два росгвардейца

Что известно об испытаниях ракеты "Циркон"?

В воскресенье, 14 сентября, россияне провели тестовый запуск гиперзвуковой ракеты с фрегата Северного флота "Адмирал Головко".

На распространенной видеозаписи видно, как ракета стремительно поднимается вертикально с палубы корабля, а затем резко меняет курс и мчится горизонтально, исчезая за горизонтом.

По данным объективного контроля, полученными в режиме реального времени, цель была уничтожена прямым попаданием,

– сообщили в ведомстве страны-агрессора.

Этот запуск стал частью более широкого комплекса мероприятий во время совместных российско-белорусских учений "Запад-2025", которые стартовали 12 сентября.

Справочно: Гиперзвуковая ракета 3М22 "Циркон" оснащена прямоточным реактивным двигателем и развивает скорость 5,5 Маха на маршевом участке в верхних слоях атмосферы.

Кроме "Циркона", экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 отработали нанесение бомбовых ударов по наземным целям.

Обратите внимание! По данным Defence Express, утром 21 августа, во время массированной атаки на Украину, Россия применила "Циркон". Анализ обломков подтвердил использование этой ракеты.

