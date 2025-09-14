Про це повідомили в російському Міністерстві оборони, передає 24 Канал.

Що відомо про випробування ракети "Циркон"?

У неділю, 14 вересня, росіяни провели тестовий запуск гіперзвукової ракети з фрегата Північного флоту "Адмірал Головко".

На розповсюдженому відеозаписі видно, як ракета стрімко підіймається вертикально з палуби корабля, а потім різко змінює курс і мчить горизонтально, зникаючи за обрієм.

За даними об'єктивного контролю, отриманими в режимі реального часу, ціль була знищена прямим влученням,

– повідомили у відомстві країни-агресора.

Цей запуск став частиною ширшого комплексу заходів під час спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2025", які стартували 12 вересня.

Довідково: Гіперзвукова ракета 3М22 "Циркон" оснащена прямотічним реактивним двигуном і розвиває швидкість 5,5 Маха на маршевій ділянці у верхніх шарах атмосфери.

Окрім "Циркону", екіпажі багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників Су-34 відпрацювали нанесення бомбових ударів по наземних цілях.

Зауважте! За даними Defence Express, вранці 21 серпня, під час масованої атаки на Україну, Росія застосувала "Циркон". Аналіз уламків підтвердив використання цієї ракети.

Військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025": коротко про головне