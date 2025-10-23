У Росії з'являться ядерні "Калібри": окупанти замовили велику партію ракет

Російська армія замовила 56 ракет "Калібр" з ядерною боєголовкою. Їх має поставити компанія, що з 2022 року перебуває під санкціями.

Про це пише 24 Канал з посиланням на закупівельні документи, доступ до яких отримав Мілітарний. Завдання на поставку ракет отримало російське Дослідно-конструкторське бюро "Новатор", яке постійно забезпечує таким типом озброєння ворожу армію.

Що відомо про нові ядерні ракети, які хоче отримати Росія?

Ракети 3М-14С із сімейства ракет "Калібр" мають ядерну боєголовку. Росія розміщує їх на фрегатах, корветах, малих ракетних кораблях, а також на підводних човнах. Чорноморський флот періодично запускає такі ж, але неядерні, ракети з Новоросійська.

Зараз країна-агресорка замовила 56 ракет зі "спеціальною бойовою частиною", які повинні надійти до 2026 року.

Видання пише, що ракета 3М-14С має інерціально-супутникову систему наведення і здатна летіти на малій висоті. Через це її виявлення засобами ППО є дещо ускладненим.

Загалом подібна ракета має подвійне призначення. Окупанти можуть використовувати "Калібр" як з ядерною, так і звичайною боєголовкою, хоча на практиці зазвичай використовують заряди, що працюють за допомогою звичайного пороху.

"Калібри" також поділені на кілька модифікацій, різних за дальністю та бойовою частиною:

"К" – для підводних носіїв;

"Т" – для надводного застосування.

За допомогою таких ракет росіяни можуть підвищувати ударний потенціал флоту і створювати додаткові виклики для систем раннього виявлення та ППО.

Цікаво, що для експорту Росія виготовляє зменшені за дальністю або модифіковані варіанти, що можуть пролетіти приблизно 300 кілометрів. А дальність ракети для армії Росії сягає 1 500–2 500 кілометрів.

Що відомо про сучасну зброю Росії та її тестування?