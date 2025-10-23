У Росії з'являться ядерні "Калібри": окупанти замовили велику партію ракет
- Російська армія замовила ядерні ракети "Калібр", які мають бути поставлені до 2026 року.
- Ракети мають інерціально-супутникову систему наведення і можуть використовуватися як з ядерною, так і звичайною боєголовкою.
Російська армія замовила 56 ракет "Калібр" з ядерною боєголовкою. Їх має поставити компанія, що з 2022 року перебуває під санкціями.
Про це пише 24 Канал з посиланням на закупівельні документи, доступ до яких отримав Мілітарний. Завдання на поставку ракет отримало російське Дослідно-конструкторське бюро "Новатор", яке постійно забезпечує таким типом озброєння ворожу армію.
Що відомо про нові ядерні ракети, які хоче отримати Росія?
Ракети 3М-14С із сімейства ракет "Калібр" мають ядерну боєголовку. Росія розміщує їх на фрегатах, корветах, малих ракетних кораблях, а також на підводних човнах. Чорноморський флот періодично запускає такі ж, але неядерні, ракети з Новоросійська.
Зараз країна-агресорка замовила 56 ракет зі "спеціальною бойовою частиною", які повинні надійти до 2026 року.
Видання пише, що ракета 3М-14С має інерціально-супутникову систему наведення і здатна летіти на малій висоті. Через це її виявлення засобами ППО є дещо ускладненим.
Загалом подібна ракета має подвійне призначення. Окупанти можуть використовувати "Калібр" як з ядерною, так і звичайною боєголовкою, хоча на практиці зазвичай використовують заряди, що працюють за допомогою звичайного пороху.
"Калібри" також поділені на кілька модифікацій, різних за дальністю та бойовою частиною:
- "К" – для підводних носіїв;
- "Т" – для надводного застосування.
За допомогою таких ракет росіяни можуть підвищувати ударний потенціал флоту і створювати додаткові виклики для систем раннього виявлення та ППО.
Цікаво, що для експорту Росія виготовляє зменшені за дальністю або модифіковані варіанти, що можуть пролетіти приблизно 300 кілометрів. А дальність ракети для армії Росії сягає 1 500–2 500 кілометрів.
Що відомо про сучасну зброю Росії та її тестування?
У вересні Росія провела випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" в акваторії Баренцевого моря. Зброю запускали з фрегата "Адмірал Головко". За повідомленнями російського міноборони, під час випробування ракета нібито потрапила прямим влученням у ціль.
22 жовтня Росія запустила ракету РС-24 "Ярс" з полігону в Плесецьку в бік Камчатки. Це міжконтинентальна балістична ракета, яка може доставляти ядерний заряд.
Росія модернізувала свої ракети – зокрема балістичні й крилаті – так, що системам ППО, навіть таким як Patriot, стало складніше їх виявляти та перехоплювати.