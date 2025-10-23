Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на закупочные документы, доступ к которым получил Милитарный. Задание на поставку ракет получило российское Опытно-конструкторское бюро "Новатор", которое постоянно обеспечивает таким типом вооружения вражескую армию.

Что известно о новых ядерных ракетах, которые хочет получить Россия?

Ракеты 3М-14С из семейства ракет "Калибр" имеют ядерную боеголовку. Россия размещает их на фрегатах, корветах, малых ракетных кораблях, а также на подводных лодках. Черноморский флот периодически запускает такие же, но неядерные, ракеты из Новороссийска.

Сейчас страна-агрессора заказала 56 ракет со "специальной боевой частью", которые должны поступить до 2026 года.

Издание пишет, что ракета 3М-14С имеет инерциально-спутниковую систему наведения и способна лететь на малой высоте. Поэтому ее обнаружение средствами ПВО является несколько затрудненным.

В целом подобная ракета имеет двойное назначение. Оккупанты могут использовать "Калибр" как с ядерной, так и обычной боеголовкой, хотя на практике обычно используют заряды, работающие с помощью обычного пороха.

"Калибры" также разделены на несколько модификаций, различных по дальности и боевой части:

"К" – для подводных носителей;

"Т" – для надводного применения.

С помощью таких ракет россияне могут повышать ударный потенциал флота и создавать дополнительные вызовы для систем раннего обнаружения и ПВО.

Интересно, что для экспорта Россия производит уменьшенные по дальности или модифицированные варианты, которые могут пролететь примерно 300 километров. А дальность ракеты для армии России достигает 1 500–2 500 километров.

Что известно о современном оружии России и его тестировании?