В 1285 день полномасштабной войны враг продолжил атаковать Украину. За прошедшие сутки зафиксировано 182 боестолкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Два продвижения в ВСУ, три – у оккупантов: карты фронта от ISW

Где идут бои в Украине

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 14 атак россиян.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Каменка и в сторону Нововасильевки.

На Купянском направлении было 9 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка и Купянск.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Колодязи, Диброва, Грековка, Карповка и в сторону населенных пунктов Дружелюбовка, Шандриголово, Дроновка.

На Северском направлении наши воины успешно остановили 7 атак противника вблизи Серебрянки.

На Краматорском направлении оккупанты 7 раз атаковали в районе Ступочек и в сторону Подольского.

На Торецком направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Екатериновка и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Никаноровка, Владимировка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Красный Лиман, Луч, Лисовка, Зверево, Родинское, Котлино, Удачное, Новоукраинка, в сторону населенных пунктов Покровск и Золотой Колодец.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 26 атак в районах населенных пунктов Александроград, Малиевка, Шевченко, Зеленое Поле, Филиал, Ялта, в сторону населенных пунктов Новоселовка, Камышеваха.

На Ореховском направлении россияне атаковали 5 раз. Они пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Россияне делают агрессивные заявления