50 атак на Покровському напрямку, 30 на Лиманському: карта бойових дій на 31 серпня
- Найбільше атак на Покровському (50) та Лиманському (30) напрямках.
- Росіяни намагаються вклинитися в оборону ЗСУ на Лиманському напрямку.
У 1285 день повномасштабної війни ворог продовжив атакувати Україну. Протягом минулої доби зафіксовано 182 боєзіткнення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
Де ідуть бої в Україні
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 14 атак росіян.
На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили 11 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Кам'янка та у бік Нововасилівки.
На Куп'янському напрямку було 9 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп'янськ.
На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, Греківка, Карпівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Шандриголове, Дронівка.
На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 7 атак противника поблизу Серебрянки.
На Краматорському напрямку окупанти 7 разів атакували у районі Ступочок та в бік Подільського.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Катеринівка та Полтавка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Никанорівка, Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Звірове, Родинське, Котлине, Удачне, Новоукраїнка, у бік населених пунктів Покровськ та Золотий Колодязь.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 26 атак у районах населених пунктів Олександроград, Маліївка, Шевченко, Зелене Поле, Філія, Ялта, у бік населених пунктів Новоселівка, Комишуваха.
На Оріхівському напрямку росіяни атакували 5 разів. Вони намагалися просунутися в районі населеного пункту Кам'янське.
На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник наступальних дій не проводив.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Росіяни роблять агресивні заяви
- Начальник російського генштабу Валерій Герасимов заявив, що Москва планує подальше просування на фронті восени. Масовані атаки по Україні також продовжать. За словами Герасимова, Росія атакує "військові об'єкти".
- У Генштабі ЗСУ відреагували. Там указали: попри заяви Герасимова, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом. Російська весняно-літня кампанія провалилася, а окупанти зазнають великих втрат. Щодо "високоточних ударів" у ГШ ЗСУ нагадали: Росія б'є по житлових будинках.