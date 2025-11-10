Трогательная история: 52-летняя защитница встретила любовь на войне и в третий раз стала мамой

Во Львове 52-летняя Наталья, которая добровольно еще в начале полномасштабного вторжения пошла защищать Украину, встретила свою любовь на войне. Недавно она родила третьего ребенка.

Женщина занималась предпринимательством в Кривом Роге – имела собственное швейное производство. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UNBROKEN Ukraine.

Что известно о Наталье и ее возлюбленном Сергее?

В начале полномасштабного вторжения на фабрику прилетел снаряд. Женщина, которой на тот момент было 48 лет, решила не восстанавливать свое дело, а мобилизоваться в Президентскую бригаду имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Наталья занималась эвакуацией раненых с поля боя и оказывала домедицинскую помощь.

В 2023 году она встретила своего любимого Сергея, который служил водителем-механиком в другой бригаде. На фронте он получил 2 ранения.

В 2024 году пара поженилась. Наталья и Сергей имеют уже взрослых детей, но все же решили родить общего. Возраст женщины не стал помехой.

Я думаю, что бояться не надо. Если я шла на войну и знала, что могу погибнуть, то тем более не боялась беременеть и рожать. Это выбор каждой женщины, но жизнь – она всегда стоит того, чтобы бороться,

– поделилась Наталья.

Это была ее третья беременность. Она рассказала, что любимый, когда узнал, не сдержал эмоций и плакал от счастья.

До 30-й недели женщина продолжала служить, но уже в другой бригаде.

"Наша пациентка настолько хотела иметь того ребенка, что, понимая все риски, сознательно пошла на них. В зрелом возрасте беременность часто сопровождается осложнениями: и для матери, и для ребенка. Но Наталья сказала: "Да, я иду на все эти риски". Ужасы войны, ранения – все это только укрепило их с мужем и дало толчок родить общего ребенка. Мы, врачи, сделали максимум, чтобы беременность прошла без осложнений и ребенок родился здоровым", – рассказала врач Натальи.

Девочка Соломия весом 2500 граммов и ростом 48 сантиметров появилась на свет на 36-й неделе беременности путем кесарева сечения.

Ее старший брат (сын Натальи) также защищает Украину от врага, а папа продолжает службу, но уже инструктором.

